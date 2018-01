Cristóbal: "Cada partido es la misma historia, esos detalles que nos cuestan caro"

Cristóbal todavía rumiaba poco después del partido la manera en la que el Deportivo cayó ayer ante el Valencia. De nuevo errores individuales condenaron al equipo, incapaz de aprovechar una de sus actuaciones más redondas de la temporada. "Es una derrota difícil de digerir, pero no queda otra", reconoció. "El partido se les ha puesto de cara por un error nuestro. Hemos intentando volver a meternos y con otro error han cogido diferencia. Nos hemos rearmado y hemos intentado conseguir algo", resumió el entrenador deportivista.

El arreón de los últimos minutos no fue suficiente para el conjunto blanquiazul, que tendría el empate en un remate dentro del área que Adrián, con todo a favor, envió fuera. Esa oportunidad a punto estuvo de compensar los errores de Rubén y Albentosa que pusieron el partido de cara para el Valencia. "Casi cada partido con la misma historia, esos detalles que nos cuestan tan caro. Hay que asumirlo y seguir trabajando", manifestó Cristóbal, quien no quiso detenerse demasiado en los errores que una vez más arruinaron el partido para los deportivistas. "Lo que hay que hacer es no bajar los brazos, aunque sí es verdad que sientes impotencia porque estábamos haciendo las cosas bien", añadió.

"Adrián no quería fallar ese gol, Rubén quería pararla y Raúl (Albentosa) quería sacar bien el balón. Los goles son errores, la cosa es intentar que no nos toquen siempre a nosotros", argumentó el técnico sobre los fallos que condenaron a los deportivistas. "Son detalles que en Primera División cuestan caro, pero no puedo enjuiciar porque en el fútbol sin errores no habría goles", insistió Cristóbal.

El entrenador deportivista expuso que la única receta para dejar atrás este tipo de errores y que el equipo pueda coger aire definitivamente en la clasificación es seguir trabajando para corregir las debilidades. "Sigo pensando que con trabajo podemos salir de aquí", subrayó el técnico blanquiazul. Cristóbal se mostró convencido de que el equipo es capaz de sobreponerse de su delicada situación y por eso transmitió confianza como máximo responsable de la plantilla. "Si no creo yo es difícil transmitírselo a mis jugadores", reflexionó. En ese sentido, y a pesar de los errores que se repiten con demasiada asiduidad, el entrenador deportivista no quiso señalar a los jugadores tras el encuentro de anoche ante el Valencia. "No tengo nada que reprochar a los jugadores", manifestó Cristóbal.

Tampoco quiso pronunciarse sobre el mercado y las posibles incorporaciones del equipo. "Creo que ahora es en lo que menos pienso, lo único en que pienso es en cómo puedo levantar al equipo para seguir compitiendo", apuntó acerca de los siguientes compromisos que deberá afrontar el conjunto deportivista para abandonar los últimos puestos de la clasificación.