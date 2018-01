Luisinho: "La salvación está más difícil que otros años, no nos vamos a engañar"

Acostumbrado desde su llegada a situaciones como las que atraviesa actualmente el equipo, Luisinho cree que la permanencia para el Deportivo será más complicada que en anteriores temporadas. El defensa portugués reconoció esta mañana después de la derrota de anoche ante el Valencia que el conjunto blanquiazul no ha estado a la altura de las expectativas en esta primera vuelta del campeonato recién finalizada y que le espera un segundo tramo del campeonato de muchas dificultades. "Veo que este año está más difícil que otros años, no nos vamos a engañar. No va a ser una segunda vuelta fácil. Tenemos que puntuar y no podemos fallar", reflexionó Luisinho sobre la salvación.

El lateral explicó que la zona baja de la clasificación este año está más apretada y que no hay conjuntos desahuciados como en las anteriores. "Sabemos que este año los equipos están más equilibrados que años anteriores. Había dos o tres que no estaban condenados pero que daban esa sensación. Este año no", apuntó tras el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

Luisinho, en ese sentido, también se mostró comprensivo con el hartazgo de la afición. "La gente está en su derecho de protestar, porque ya son muchos años. También tenemos que verlo por ese lado, son muchos años de que el Deportivo se salva en las últimas", recordó.