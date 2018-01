Lucas Pérez: "La primera vuelta es mala pero se puede remediar"

Lucas Pérez apela a la "unión" para enderezar la "mala primera vuelta" del Deportivo. "La valoración es mala. No hay otra manera de valorarla. No están saliendo las cosas. Tenemos que mejorar mucho no, muchísimo, para evitar el descenso. Los culpables somos todos. A nivel general cada uno tiene su parte de culpa. La primera vuelta es mala pero se puede remediar", analizó esta mañana en Abegondo.

"Queda una vuelta entera. Sabemos que lo podemos hacer. Entre todos juntos, con la unión, es como se consigue. Estamos en el momento de salir. Hay que confiar, animarnos y no meter más mierda dentro. La primera vuelta fue mala, ¿por qué no la segunda la podemos hacer como aquella primera vuelta como con Víctor?", recordó sobre el gran arranque con Sánchez del Amo hace dos campañas.

El delantero comprende el malestar de la afición: "Lo entiendo. Ellos pagan su abono y la única manera de decir su opinión es en los partidos. Siempre nos apoyan mucho. Ven que el equipo no va, que las cosas no salen y yo los entiendo, porque el primer aficionado al fútbol soy yo, y yo también estaría disgustado, lógicamente. Como en este caso yo lo veo desde dentro y sé la capacidad que tiene el equipo y la capacidad de mis compañeros, pues es una pena que la gente no lo sepa, no vea lo que hay dentro y lo que la gente también sufre, porque nadie quiere fallar ni jugar mal".

En ese sentido, apela a la "unión" para salir adelante: "Lo único que les puedo pedir es estar todos juntos, que es como se puede sacar. Queda toda una vuelta. Tenemos que apoyarnos y todos unidos es como se saca".