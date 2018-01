Uno de los campos imposibles

Apuntó ayer Lucas Pérez que el Deportivo no se puede "saltar" el Santiago Bernabéu en el sentido de que el equipo coruñés no puede pasar y tiene que acudir con la intención de puntuar con ya hicieron otros equipos durante esta temporada. Sin embargo, el campo del Madrid es uno de los que más se le atragantan a los deportivistas a lo largo de la historia, pus de 45 visitas, los coruñeses solo puntuaron en siete ocasiones en las que sumaron dos victorias y cinco empates. El último éxito data de la campaña 2004-05 (0-1) con un gol de Albert Luque. Fue el año del adiós de Fran, de Mauro Silva y de Javier Irureta.

Primero Chamartín y después el Santiago Bernabéu castigaron continuamente a los blanquiazules en cada una de sus visitas. Tuvieron que esperar los coruñeses al curso 1949-50, cuando acabaron segundos en la Liga por detrás del Atlético de Madrid, que sumó un punto más que los deportivistas, para alcanzar el primer éxito en sus visitas al Madrid. Igualaron a un tanto los jugadores entrenados entonces por Scopelli que se encontraron con un gol en propia meta de Miguel Muñoz, pero que se vieron privados de los dos puntos merced al gol de Pahíño en el último minuto.

El delantero gallego acabaría recalando posteriormente en el Deportivo y se convirtió en el protagonista del primer triunfo coruñés en Chamartín al marcar los dos goles que le dieron los dos puntos del encuentro (1-2) en el curso 1955-56. Tuvo que esperar el Deportivo 49 años para reencontrarse de nuevo con la victoria en el coliseo madrileño (curiosamente ambos triunfos se produjeron en octubre) en una temporada de transición. Entre estas dos victorias sumaron los blanquiazules otros cuatro empates que se añadieron al alcanzado en diciembre de 1949.

Ni tan siquiera en la época más brillante del Deportivo fue capaz el cuadro coruñés de imponer su dominio en el Santiago Bernabéu, pues desde el nacimiento del Súper Dépor solo dos empates -además de la victoria con el gol de Luque- jalonan su hoja de servicios ante el equipo blanco en su feudo, uno sin goles en la campaña 1997-98 y otro con un tanto para cada equipo en el curso 1999-2000, cuando el cuadro coruñés se proclamó campeón de Liga. Había adelantado Djalminha al Deportivo y Raúl había puesto la igualada a falta de dos minutos para el final del encuentro.

Una trayectoria la del Deportivo en el Bernabéu muy similar a la del Madrid en Riazor, donde estuvo 17 temporadas consecutivas sin conocer la victoria. Había vencido (0-3) el primer año del reingreso en Primera y no volvió a hacerlo hasta el curso 2009-10 (1-3), que fue el penúltimo consecutivo de los deportivistas en la máxima categoría. En la campaña siguiente firmaron el descenso a Segunda. No parece pues el Bernabéu el escenario más adecuado para comenzar la escalada, aunque tiene razón Lucas en una cosa: para ir entregados mejor que no se suban ya al avión.