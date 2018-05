"El Deportivo no se arrepentirá de contratarme"

Dani Giménez ya es nuevo portero del Deportivo, club con el que firmó hasta junio de 2020 y con la posibilidad de sumar un año más si disputa 45 partidos durante esos dos cursos. Para el cancerbero gallego (Vigo, julio de 1983) la decisión fue sencilla porque quería regresar a Galicia y aseguró que confía en su posibilidades. "Siempre que me he propuesto un reto he peleado al máximo. Seguro que no me arrepentiré de venir al Dépor y que el Dépor no se arrepentirá conmigo", aseguró en su presentación.

El guardameta gallego afirmó que llega a A Coruña con "la ilusión de un niño" a pesar de que ya tiene "una experiencia y una edad", y apuntó que uno de los aspectos que le llevó a aceptar la propuesta del Deportivo fue la presencia de Carmelo del Pozo como director deportivo.

Giménez, vigués y pasó por las categorías inferiores del Celta es consciente de que su pasado pude no gustar a una parte de la afición blanquizal, en cualquier caso señaló que sabrá convencerla. "Si hay gente a la que no le gusta dónde nací, cuando me vean y comprueban mi compromiso se les olvidará", afirmó con rotundidad.

Giménez explicó en Abegondo que la "opción" de recalar en el Deportivo no era la "más cómoda" porque tenía otras propuestas, como la de seguir en el Betis, y la escogió porque "algo dentro" de él le ha dice que "va a ser el mejor equipo" para seguir su carrera.

"La negociación fue bastante rápida, las dos partes queríamos que se produjera pronto, y cuando tengo la posibilidad del Dépor hago todo lo posible por venir. Aunque quizás no fuera la opción más cómoda, algo dentro me dice que va a ser el mejor equipo para mí".