El presidente del Superior gallego cree que el viaje de jueces debe ser "solo de ida"

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, opina que "el viaje a la política" de magistrados que ocupan "cargos de representación partidaria" debería ser "de ida pero no de vuelta". Así lo indicó en una entrevista a la Radio Galega recogida por Europa Press, en la que Cadenas matizó que hay otros cargos políticos que son ocupados por magistrados que "no dejan secuelas" pero que los de representación partidaria dejan "una sombra de sospecha de futuro permanente sobre el cargo judicial que en un momento determinado abandona la carrera judicial para dedicarse a la política".

Cadenas se mostró partidario de introducir la prueba de psicotécnico para el acceso a la carrera judicial pese a que no lo ve "prioritario". En este sentido, resaltó que este tipo de examen "bien enfocado y bien desarrollado" aportaría "un plus de garantía", aunque puntualizó que "estos años no supuso un problema para el ejercicio de la función jurisdiccional la ausencia de este tipo de pruebas". Por contra, no cree que deba ser un fiscal el que se encargue de las instrucciones judiciales, por lo que indicó que es "indispensable" la existencia de un juez de garantías que vigile el proceso.

El magistrado apuesta porque "quien se encargue de la investigación penal de la instrucción material" sea un "investigador superior en materia penal que tenga un estatus y una situación independiente, con autonomía de actuación y de decisión frente a cualquier otro poder".

En cuanto a las "instrucciones largas" como las de la operación Pokemon, Cadenas declaró que "será cuando se desvele el contenido de la instrucción cuando se pueda hacer un juicio de valor sobre si hubo una excesiva dilación". Por último, cree que ante las filtraciones de sumarios deberían llevarse a cabo pesquisas para "dirimir se existen responsabilidades disciplinarias o penales", algo que la actualidad "no se hace". "Se debería hace y es responsabilidad también del juez activar ese mecanismo. La petición de las partes, sobre todo del Ministerio Fiscal, o la petición propia, también", aclaró.