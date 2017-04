Caballero reclama la reposición al 100% de la plantilla de la Administración local en un máximo de tres años

La redacción del proyecto de ley presupuestaria fue criticada ayer durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque no fue el tono para todos los asuntos. El organismo supramunicipal declaró su satisfacción por la reposición de personal en las corporaciones locales que fijan los Presupuestos a pesar de que no alcanzan la totalidad de sus exigencias. El presidente del ente, Abel Caballero ve un "paso adelante" con respecto a la tasa de reposición de trabajadores en las administraciones locales contemplada por el Gobierno central, aunque sigue sin aceptar la propuesta de la FEMP de que sea la reposición al 100% en todas las áreas. "La posición del Gobierno no es lo que nosotros demandábamos pero reconocemos el avance positivo", sentenció.



Según los cálculos de la FEMP, la Administración local perdió casi 100.000 trabajadores por la crisis económica y está "en una situación límite" de cara a la prestación de servicios. Por ello, la FEMP seguirá reclamando la tasa de reposición del 100% así como la recuperación de todos los efectivos perdidos durante la recesión. En este sentido, Caballero avanzó además, que planteará al Gobierno central una negociación para abordar la recuperación de esos casi 100.000 trabajadores perdidos. Por eso solicitará una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para fijar un calendario -la FEMP confía que a tres años como mucho- para devolver a los entes locales esos efectivos.



Caballero también pedirá reunirse con el Gobierno y representantes de todas las fuerzas políticas con el objetivo de que salga adelante alguna enmienda de la FEMP a los presupuestos. Y si no se atienden sus demandas, la entidad organizará un gran acto con 300 alcaldes y más de 8.000 representantes locales.