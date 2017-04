Villares se ve respaldado por los alcaldes de las mareas y no ve riesgo de ruptura

Una semana después de la elección de la nueva coordinadora de En Marea que le elevó a la portavocía orgánica y pese a las críticas de diversas sensibilidades del partido instrumental, Luís Villares no ve "riesgo de ruptura" y asegura sentirse "respaldado" por los alcaldes de las mareas, aunque estos se mostraron en público críticos con la composición de la cúpula del partido instrumental. Con todo, el líder orgánico y portavoz parlamentario de En Marea reconoce que "hubiese sido mejor" un "consenso" para este órgano ejecutivo.



En una entrevista a Europa Press, el ex magistrado lucense señala que "lo que pedía la gente" en estos momentos era que la formación "echase a andar", cuestión que no podía suponer sumergir a En Marea "en una política de bloques". "Ni dentro de la coordinadora ni dentro del Consello das Mareas", manifestó Villares, que incide en que intentó "llegar a un acuerdo" en todo momento.



Para ello, esgrime que en la reunión del pasado domingo presentó una propuesta que incluía a siete miembros de la lista Máis Alá!, con Iago Martínez (Marea Atlántica), Rafael Dopico (Anova) o Noemi Padros (Esquerda Unida), entre otros. Esta oferta propiciaba que los miembros de esta lista, que él mismo capitaneó, cediesen en el sistema de portavocías que recogía su documento político al aceptar que el propio Villares fuese también la voz orgánica a cambio de una mayor representación.



"Era necesario llegar a un acuerdo y el acuerdo era razonable", apunta el portavoz de En Marea, para dejar claro que la gente "que renunció" a estar en la coordinadora "estaba invitada" a formar parte. "Por lo tanto, no se puede hablar de exclusiones sino de renuncias", insiste.



A pesar de que la reunión concluyó sin consenso entre las partes, Villares considera que la coordinadora elegida "es muy plural" y que, en ella, "están representadas proporcionalmente" las tres candidaturas que compitieron en las elecciones internas de En Marea.



Además, niega que, tras la negativa de varios componentes de Máis Alá! a formar parte de este órgano, haya una "sobrerrepresentación" de Cerna o Somos Quen, estos últimos críticos con la posición mantenida por la anterior dirección de Anova dentro del proyecto En Marea. En este sentido, incide en que una hipotética discrepancia entre los miembros de Anova que participaron en las diferentes listas es una cuestión interna de un partido que "no debe trasladarse a En Marea". "En Marea es un espacio político de adscripción individual. Nosotros no podemos ser prisioneros de los debates internos de cada una de las organizaciones", indica.



Villares acudió ayer en Barcelona (en la foto) a la puesta de largo de Un país en comú, el partido impulsado por Ada Colau con ICV, EUiA, Equo, y del que se apeó contra pronóstico Podemos Cataluña, contraviniendo las órdenes de Iglesias. El nuevo partido sería el homólogo en Cataluña de En Marea. También acudió Xulio Ferreiro.