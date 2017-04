Los agentes interceptan cada día en las carreteras gallegas a 50 conductores o pasajeros sin el dispositivo

Aunque parezca extraño pensar que pueda haber conductores o pasajeros que viajan sin cinturón de seguridad, todavía los hay que se olvidan de él. Y lo peor, aquellos que enganchan el dispositivo pero no para asegurar su cuerpo sino que lo dejan abrochado a su espalda para evitar el estridente pitido que incorporan en la actualidad la mayoría de los vehículos. Los datos hablan por sí solos. En la campaña puesta en marcha el mes pasado por la DGT para controlar el uso del dispositivo de seguridad, las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia interceptaron a una media de 50 conductores o pasajeros sin cinturón.



En total, 350 usuarios mayores de edad denunciados en solo una semana por no llevar este elemento salva vidas. Además, 13 sanciones porque los menores no viajaban con sistemas de retención infantil. Durante la campaña llevada a cabo entre los días 13 y 19 de marzo, Pontevedra fue la provincia gallega con el mayor índice de incumplimiento (1,08% frente al 0,67% de la media autonómica), con un total de 92 sanciones. Por encima de la media también están las infracciones detectadas en la provincia de Lugo (0,88%), con un total de 133 denuncias en la semana de control.



En A Coruña, los agentes abrieron un total de 78 expedientes sancionadores (0,64% del total de controlados en la provincia). Y muy por debajo del índice registrado en la comunidad gallega está la tasa de infracciones detectadas en Ourense, con un total de 47 multas a los casi 16.200 conductores y pasajeros controlados.