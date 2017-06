Los sindicatos cifran en el 95% el respaldo a la huelga de transportes

Los sindicatos han cifrado hoy en el 95 por ciento el seguimiento autonómico de la huelga de transportes, que arrancó la semana pasada y que ha tenido en esta jornada tres encierros simbólicos en A Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra.

El responsable de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, ha explicado, en declaraciones a EFE, que la huelga "se desarrolla bien, con una participación masiva, como ayer y la semana pasada, aunque sin ningún tipo de incidente".

Las agrupaciones sindicales que convocan los paros -CIG, CCOO y UGT- han calculado que el seguimiento es cercano al cien por cien y lo sitúan en, al menos, el 95 por ciento, pues ven a "la gente muy concienciada y con miedo a perder los puestos de trabajo".

Reconocen que el temor llega a tal punto que la mayoría de los servicios públicos no se cumplen, pues los trabajadores están muy involucrados con la causa y ven estos servicios mínimos como un abuso, ya que "no fueron pactados sino que han sido impuestos unilateralmente por la Xunta".

Durante la jornada de hoy, a modo simbólico, varios piquetes informativos se han encerrado en tres puntos de A Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra para dar visibilidad a su situación y pedir a la Xunta que convoque a las partes.

Los encierros se han desarrollado en el Servicio Provincial de Movilidad de A Coruña; en la Dirección General de Movilidad de la Xunta, en Santiago; y en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra; donde los trabajadores han estado cerca de una hora.

Está previsto que hoy o mañana se reúnan las tres centrales sindicales para "tomar una serie de medidas de movilización", ya que consideran que a pesar del alto seguimiento de la huelga, no se producen los avances que buscan.

La huelga parte del plan de transporte de la Xunta, y tanto los sindicatos como la patronal coinciden en que los nuevos contratos son negativos para el servicio, pues denuncian que con ellos se juntará el transporte de escolares y el del resto de usuarios, con la consecuente reducción de líneas.

"Los trabajadores y la patronal no estamos unidos. Sí que es cierto que hay una coincidencia, que es que a ninguno nos gustan los contratos de transporte, ellos añaden que no creen que sean viables, pero no estamos unidos porque nosotros también peleamos por los convenios", ha subrayado Pastoriza.

Además de negar la "pinza" contra la Xunta, de la que han sido acusadas ambas partes, asegura que es el Gobierno autonómico el que tiene la llave para desbloquear la situación.

Recuerda que existe un acuerdo para reuniones tripartitas entre trabajadores, patronal y Xunta, que no se cumple en la actualidad y espera una convocatoria urgente que, de momento, no se ha producido.