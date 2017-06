Hacienda confirma el déficit cero para las comunidades a partir de 2019

Este 2017 y el próximo 2018 serán los dos últimos años en los que las comunidades podrán tener más gastos que ingresos. Se acaba el margen del déficit para apuntalar las cuentas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer siguió el guión esperado y el Ministerio de Hacienda y las comunidades aprobaron la senda de consolidación fiscal hasta 2020, que prevé reducir el desequilibrio desde el 0,6% permitido el actual ejercicio al 0,3% el siguiente y dejarlo a 0 a partir de 2019. Son los objetivos ya incluidos en el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a las autoridades comunitarias el pasado mes de abril.

"Con mucho esfuerzo, coincidimos con este proceso de consolidación", valoró el conselleiro de Facenda, que recuerda que las metas fijadas para el equilibrio presupuestario no suponen ningún cambio. "El proceso de consolidación fiscal debería estar terminado para las comunidades si todo va bien en el horizonte del año que viene", apuntó Valeriano Martínez. La posibilidad de recurrir al déficit "es cada vez menor en estos momentos".

La fuerte inyección que los territorios recibieron el pasado año a través del sistema de financiación autonómica permitió dejar el déficit muy cerca de la meta acordada con Hacienda, un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). El conjunto de las comunidades acabó el año en el 0,82%, un total de 9.155 millones de euros, que este ejercicio hay que dejar en el 0,6%. Entre enero y abril van ya 3.321 millones, el 0,29%.

Galicia se mantiene entre las más cumplidoras, con el tercer menor déficit, del 0,09% y dispone de unos 305 millones para moverse sin saltarse el objetivo hasta diciembre. Ya en 2016 se ajustó sin problema: el 0,54%. "Nos tomamos muy en serio la consolidación fiscal desde 2009 ", que es lo que permite "seguir financiando de forma ordenada nuestros servicios públicos".

El conselleiro se mostró partidario de bajar el IRPF. No lo están otras comunidades, que contraponen el posible recorte del impuesto con su obligación de seguir atajando el gasto para adaptarse a la senda de déficit. Martínez recuerda que el freno en la presión fiscal permite mejoras "vía consumo". "Hay que estudiarlo con calma, pero no negar la posibilidad. Las bajadas, como ocurrió con Galicia, activan la economía y eso implica más ingresos", asegura. Junto con Galicia, votaron a favor de la senda el resto de comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja). Canarias se abstuvo. Las autonomías socialistas, Cantabria y Cataluña no respaldaron los objetivos. "El Gobierno de España ha hecho una propuesta demoledora para el Estado del bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las comunidades", arremetió María Jesús Montero, responsable de Hacienda en la Junta de Andalucía, según las declaraciones recogidas por Efe.

Horas antes de que finalizase el encuentro del CPFF, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, de elevar el riesgo de bloquear el acuerdo sobre la nueva financiación autonómica, cuya reforma paralizó el Gobierno central del PP en 2014. El líder de los populares gallegos vinculó el giro a la izquierda que se le atribuye al secretario general socialista tras su recuperación del puesto y después de ser señalado también por el PP como responsable de la repetición de elecciones generales, tras negarse a facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

"Si el PSOE se parece cada vez más a Sánchez, cada vez hay menos posibilidades de una nueva financiación para sanidad, servicios públicos... Si el PSOE se parece más a Podemos y si los presidentes del PSOE que se van a apartar de la dirección quedarán deslegitimados, esto podría derivar en el bloqueo del sistema de financiación", alertó tras la reunión semanal del Consello y a preguntas de la prensa sobre su propuesta de modificación de la Constitución.

En su opinión, puede modificarse la Carta Magna bajo la premisa de que los gobiernos autonómicos no dificulten la creación de empleo, centró su prioridad en el sistema de financiación, marcado también por la convocatoria de un referéndum en Cataluña.