Feijóo: "Si comunidades que no pagan son beneficiadas, el riesgo es que nadie pague"

"Si los que no pagan al final salen beneficiados, existe un riesgo: que no pague nadie; y si en un país no paga nadie, ese país no funciona", advirtió ayer en Madrid el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al mostrarse contrario a condonar deuda de las comunidades, como ha propuesto el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta.

En los actos de conmemoración de la aprobación de la Constitución en el Congreso, Feijóo volvió a pedir explicaciones sobre la actualización del cupo vasco, que permitirá a Euskadi los próximos cinco años rebajar 250 millones de euros la cifra que aporta al Estado hasta situarla en 1.300. "Ha tenido más apoyo que nunca en el Congreso, porque ha votado todo el mundo a favor salvo un partido o dos. Debe de ser que está bien hallado", argumentó, para acto seguido añadir: "Lo que pedimos los presidentes (autonómicos) simplemente es que nos expliquen cómo llegan a esas cifras. No cuestionamos el acuerdo. Sí que decimos que nos gustaría conocer su contenido". "En el País Vasco la financiación por habitante supera mucho a la financiación por habitante de cualquie comunidad. Es un dato objetivo, no una crítica", añadió.

El presidente de la Xunta y del PP gallego piensa que "no hay que tener miedo a actualizar o a reformar" la Constitución, aunque él no lo ve como una prioridad en los momentos actuales y además considera que la Carta Magna vigente ha acreditado que es "capaz de ser útil" en tiempos de "extremas dificultades" como la situación de Cataluña. Para Feijóo, la prioridad de los políticos ahora debe ser recuperar el empleo y mejorar el bienestar de las familias.

Preguntado por las elecciones catalanas, y los sondeos que apuntan a que Ciudadanos podría ser la fuerza más votada el 21 de diciembre, el líder de los populares gallegos aseguró que si Inés Arrimadas gana los comicios, sería una "buena noticia", aunque alertó de que el partido naranja nunca consigue los votos que le dan las encuestas.

En una conversación informal con periodistas en el Congreso, Feijóo remarcó que Cataluña está en estado de excepción e incidió en la necesidad de acabar con gobernantes que viven en la ficción.

En este sentido, comentó que ve bien posicionada a Arrimadas, quien "tiene mensaje y sabe darlo", pero incidió en que carece de experiencia en gestión pública.

Aunque no puso en duda que Ciudadanos vaya a lograr un buen resultado, afirmó que no será a costa del PP. En su opinión, su partido no perderá tanto porcentaje de voto como apuntan los sondeos.