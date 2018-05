Venres de ceo despexado e temperaturas en lixeiro ascenso

As altas presións continuarán estacionarias sobre as Illas Británicas na xornada do venres en Galicia, de maneira que achegarán aire cálido desde o sur e fará que aumente a inestabilidade no interior.

O ceo estará pouco nubrado ou despexado durante a mañá, con nubes de estancamento no litoral cantábrico e, xa pola tarde, haberá nubes de evolución no interior, que deixarán algún chuvasco tormentoso, máis probable na montaña de Lugo e Ourense, segundo Meteogalicia, que depende da Consellería de Medio Ambiente.

As temperaturas, pola súa banda, experimentarán un lixeiro ascenso, polo que a sensación será de calor na metade sur. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte durante a mañá, aumentando pola tarde.