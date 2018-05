Senra reclama servicios públicos de calidad para fijar población en el rural

Una actividad agraria "fuerte" y "unos servicios públicos de calidad" son dos de las condiciones indispensables para lograr fijar población en el entorno rural gallego. Así lo expuso la eurodiputada de AGE Lidia Senra en unas jornadas celebradas en Vedra, cerca de Santiago y donde ella gestionó durante años una explotación agrícola. "Si no tenemos servicios públicos que nos permitan tener una vida normal en el medio rural, la población también se marcha de esas zonas", expuso sobre la necesidad de garantizar cuestiones como el acceso a internet, transporte público o servicio postal. No se quedó ahí al apuntar las "dos batallas fundamentales". "Si no hay una actividad agraria fuerte, el rural languidece", añadió.

La dirigente considera necesario presionar ante la administración para lograr una mejora de las condiciones de vida en el entorno rural y fijar población en una comunidad que sufre un problema de envejecimiento y concentración de población en las áreas urbanas. "Se está acabando con los servicios en el rural a la vez que están intentando convertir el rural en los vertederos de las ciudades y estamos llegando a un nivel de contaminación impresionante", añadió, citando el proyecto de la mina de Touro o el vertedero de Miramontes en Grixoa, también cerca de la capital gallega. "Hueco que hay, hueco que están usando para esconder basura y, además, residuos que se producen en muchos casos a cientos de kilómetros", añadió. En su opinión, es imprescindible un "cambio de modelo de inversión".

La europarlamentaria también llamó la atención sobre la falta de acceso de la ciudadanía de estas zonas a servicios básicos como internet, el transporte público o Correos. Así, denunció el "interés privatizador que impera, de pretender convertir los servicios públicos en un negocio" y vaticinó que, de seguir con esta dinámica, "el rural será el primero en pagar estas políticas privatizadoras". "El PP y el PSOE reformaron el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de la inversión, incluso en detrimento de los servicios públicos básicos, y las consecuencias están arriba", criticó.