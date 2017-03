Los ganaderos de Curtis reclaman medidas y compensaciones justas por ataques de lobos

Responsables de varias explotaciones ganaderas del municipio de Curtis han solicitado al Concello que medie ante la Xunta para exigir medidas que eviten o minimicen al menos los daños provocados por los "ataques masivos" de lobos. Los afectados denuncian los retrasos en pagar las indemnizaciones por la pérdida de reses y exigen agilidad y "compensaciones justas". "Yo he sufrido seis ataques en tres años. Los lobos me mataron dos ovejas, cuatro vacas y dos becerros y me han indemnizado solo por el primero de los ataques", relataba ayer Antonio Vila, que asegura que Curtis "es uno de los municipios que ha registrado más ataques de toda Galicia".

Su caso es similar al de Roberto, de O Penedo, o Marcos Ancelle, que aseguran haber recibido escasas o cero compensaciones por los ataques. "Lo que está pasando no es normal. Yo llevo en tres años cinco vacas y un becerro y no me han pagado nada. Los lobos me han llegado a comer una vaca a pie de cuadra y nadie hace nada, nos sentimos totalmente indefensos", denuncia este ganadero, que exige que las medidas para proteger al lobo se acompañen de otras para proteger las explotaciones.

Uno de los ganaderos más afectados es Marcos Ancelle. Asegura que ha perdido ocho cabezas en cinco o seis meses. "Los lobos pasan de noche por el medio de las casas", asegura este vecino de Curtis, que se suma a la denuncia por la tardanza en pagar las indemnizaciones y por su escasa cuantía.

Los afectados reclaman que las compensaciones por los ataques se fijen en función del valor real de los animales y aseguran que el problema se ha agravado a raíz de que se prohibiese dejar en el monte las reses muertas para que sirviesen de alimento a los lobos. Reclaman también más ayudas para la instalación de pastores eléctricos.

La totalidad del municipio está afectado por el plan de gestión del lobo, dirigido a velar por la conservación de la especie. Los afectados creen que este plan debe acompañarse de medidas que velen también por el trabajo de los ganaderos y el trabajo en el rural.

A consulta de este diario, el Gobierno local avanzó que trasladará las peticiones de los ganaderos a la Xunta y que se reunirá con los afectados la próxima semana para abordar las medidas a adoptar.