Un cierre bajo sospecha

Los turistas que recalen en Betanzos para celebrar la Semana Santa no tendrán la oportunidad de visitar uno de sus rincones más emblemáticos, El Pasatiempo. Como ya informó este diario, el Concello ha cerrado temporalmente la parte histórica de este jardín enciclopédico por la aparición de una plaga de polilla asiática.



Los motivos alegados por el Gobierno local han sido recogidos con escepticismo por la plataforma que reclama la rehabilitación urgente de este monumento en horas bajas. El colectivo cree que es una "excusa" para evitar que los visitantes vean el deplorable estado en el que se encuentra el parque, lleno de vallas y que ha sufrido recientemente el derrumbe de uno de sus murales.



El cartel que ha instalado el Concello en la pasarela de acceso ha contribuido a alimentar las sospechas del colectivo vecinal. Especialmente por el hecho de que el Ayuntamiento informa que el parque permanecerá cerrado desde el día 12 por un tratamiento fitosanitario pese a que matiza en el propio anuncio que comenzará a aplicarse el día 17 y consistirá en una fumigación del producto Deltametrín.



El hecho de que el tratamiento no se aplique hasta el 17 y que, pese a ello, el Concello haya decidido cerrar el parque en Semana Santa ha disparado las críticas, que contribuye a alimentar el hecho de que el Ayuntamiento decretase el cierre de la parte histórica del Pasatiempo a partir de ayer a pesar de que el cartel instalado en la verja que impide la entrada al parque se limite a advertir que, por precaución, no se podrá pasar a la zona tratada y balizada desde el lunes 17. La plataforma, que tenía previsto celebrar hoy una quedada para retirar la maleza que cubre dos de las esculturas del parque, cuestionaba ayer no solo las explicaciones, sino también el tratamiento escogido para erradicar la plaga. Sus integrantes contraponen la clausura temporal decretada por Betanzos con las medidas adoptadas en municipios como Oleiros, que fumigó recientemente varias zonas con un combinado de Deltametrín y Bacillus, que ataca directamente a la oruga, y que no clausuró los parques. Los vecinos lamentaban ayer que el Concello haya optado por aplicar únicamente un insecticida de alto espectro que podría afectar a las especies de los estanques.