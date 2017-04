Vía muerta en Santa Icía

Bajo el suelo sobre el que se asientan las casas del pequeño núcleo de Santa Icía, en Arteixo, permanece aletargado el túnel de la antiguo trazado de la línea ferroviaria que unía A Coruña y Santiago de Compostela. Por allí ya no pasa ningún tren debido a que esta vía quedó abandonada desde que entró en funcionamiento el servicio de alta velocidad. Esta situación de inactividad se repite desde las proximidades del polígono de Vío hasta llegar a Uxes. La naturaleza poco a poco ha ganado terreno a los raíles. En algunos tramos el trazado es inaccesible.



Esta vía de tren, que entró en servicio en el año 1943, ya no lleva a ninguna parte, ya que no está conectada al trazado moderno. La vía se interrumpe bruscamente en Vío y también antes de llegar a la estación de Uxes. Solo quedan los restos de los raíles y de las traviesas de hormigón. Este trazado lleva totalmente abandonado desde 2011, cuando entró en funcionamiento el nuevo servicio de alta velocidad.



En todo ese tiempo la vegetación ha ganado terreno a la vía. El túnel de Santa Icía no sufre desperfectos aparentes, aunque hay numerosas goteras y parte del paso subterráneo se encuentra anegado en un lateral. En el mismo lugar que hace seis años siguen las señales ferroviarias, que recuerdan que por ese lugar circularon trenes. Incluso puede verse un poste de un antiguo semáforo.



La línea ferroviaria que une A Coruña con Santiago de Compostela, incluido el tramo de Vío a Uxes, entró en funcionamiento el 14 de abril de 1943. El historiador e escritor Xabier Maceiras explica en su blog Crónicas de Arteixo que el tren inaugural llegó a la estación de Uxes "a las siete y 30 minutos" de esa primera jornada de vida. El lugar se encontraba "profundamente adornado" debido a la llegada del entonces jefe del Estado, Francisco Franco.



Maceiras, que recopiló diferentes informaciones sobre la construcción de esta línea, asegura que hubo varios accidentes laborales durante la construcción del túnel de Santa Icía debido a la colocación de varios barrenos que explotaron de forma indebida. Casi 75 años después este tramo de la vía se encuentra totalmente abandonado.