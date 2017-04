Dos muertos en Curtis al invadir su furgoneta el carril contrario y chocar contra un camión

Los dos ocupantes de una furgoneta fallecieron ayer al invadir el carril contrario en la carretera N-634 y chocar contra un camión que transportaba madera. Los fallecidos son un hombre de 67 años e iniciales J.L.R.V. y una mujer de 59 años, M.J.D.M. Ambos eran vecinos de Oza-Cesuras, de la parroquia de Rodeiro. El siniestro se registró a las 11.20 horas en el punto kilométrico 659, a la altura de Teixeiro. A consecuencia del impacto, resultó también herido el conductor del camión, que tuvo que ser atendido por heridas leves, pero que no llegó a ser trasladado al centro médico.



Un particular dio la alerta a las 11.20 horas. La central de emergencias del 112 desplazó hasta el punto a los bomberos del parque comarcal de Betanzos, a efectivos de los GES de Curtis y Guitiriz, y el helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago. Los efectivos de emergencias tuvieron que excarcelar a los dos ocupantes del vehículo y dedicaron más de una hora a recuperar el cuerpo de la mujer, que había fallecido prácticamente en el acto. Según informan desde el parque comarcal tuvieron que estabilizar el vehículo para acceder por la parte trasera y rescatar el cadáver con la ayuda de una tabla espinal.



El accidente se registró en un tramo de la carretera recta y en las proximidades de una gasolinera. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para intentar esclarecer las causas.



El accidente se registró cerca de una estación de servicio y los agentes sospechan que el choque pudo deberse a un despiste del conductor de la furgoneta al incorporarse a la carretera, aunque de momento son solo conjeturas. Un equipo de atestados de A Coruña instruye las diligencias tras poner los hechos en conocimiento del juzgado de guardia de Betanzos.



Según informan vecinos de Oza, los fallecidos no tenían ninguna relación de parentesco. El hombre, de 67 años, era un jubilado de Coca-Cola y tenía un hijo. La mujer, muy conocida en el municipio, había trabajado varios años en una pizzería de Betanzos y tenía dos hijos. Según relataban ayer algunos conocidos, ambos quedaban en ocasiones para limpiar fincas y vender después material a las floristerías. El velatorio se celebrará en el tanatorio La Merced, en Oza.