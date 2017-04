El PSOE de Carral alega al presupuesto al dudar de la viabilidad del Aula da Natureza

La inclusión por el Gobierno local de Carral en el presupuesto municipal de este año de una partida de 36.500 euros para la construcción del Aula da Natureza en el polígono empresarial de Os Capelos lleva al grupo socialista a presentar una alegación, al considerar que ese proyecto "tiene visos de ser ilegal".



Para el PSOE, la ubicación del edificio en la zona industrial "carece de sentido" y recuerda que en noviembre reclamó a la Xunta que se pronunciase sobre la viabilidad de construir el Aula da Natureza en ese lugar. Ante la falta de respuesta a esa consulta, los socialistas consideran que su legalidad "no está nada clara". Otro factor que este grupo destaca es que en el proyecto elaborado para la transformación del edificio existente en Os Capelos en el Aula da Natureza no figura ninguna partida para la urbanización de la parcela ni para la realización de los accesos.



Los socialistas también hacen mención de la ausencia del permiso de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia para la puesta en marcha de este proyecto, cuando consideran que es obligatorio por hallarse el edificio actual en la zona de afección de la carretera N-550. Según este partido, Carreteras podrá imponer al Concello la realización de las obras que considere necesarias para garantizar un acceso seguro a la zona.



Ante estas carencias del proyecto y la ausencia de partidas para acometer todas las actuaciones necesarias para desarrollarlo, el grupo socialista considera que no puede ser entendido como una obra completa que pueda ser entregada para su uso al público, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El PSOE solicita en su alegación que la partida destinada al Aula da Natureza sea retirada del presupuesto y que su importe sea dirigido a la contratación de una brigada medioambiental, así como a la mejora y señalización de rutas y zonas verdes.