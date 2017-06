Cambre aplica una fórmula "nunca" usada para que vecinos paguen el 90% de sus aceras

Cambre tirará de normativa y aplicará una fórmula "nunca" antes usada en el concello para que vecinos de la calle Sixto asuman el 90% del coste de la construcción de aceras ante sus viviendas. El concejal de Urbanismo, Juan Leirós, defiende que la ley prevé que cada propietario urbanice el espacio público entre sus fincas y la vía y el Ejecutivo municipal opta en este caso por aplicar las "contribuciones especiales" para que los titulares afronten la mayor parte del gasto "en lugar de que lo paguen todos los vecinos", señala Leirós. El coste total de la obra ascenderá a alrededor de 12.000 euros, apunta.

Las contribuciones especiales están previstas "en una ordenanza de hace ocho años que no se ha aplicado nunca", asegura el edil de Urbanismo. "Los vecinos tenían sus frentes en tierra hasta que el Ayuntamiento, a los 15 años, pasaba por allí y les hacía las aceras", afirma Leirós, decidido a que, "como en Oleiros" -ayuntamiento donde ejerció de arquitecto para el Concello-, se aplique la ley y se inste a los dueños de las fincas a asumir el coste de las obras de urbanización ante sus viviendas. "Desde hace treinta años, el ayuntamiento de al lado lo aplica y los dueños tienen la obligación de hacer sus aceras. Aquí vamos atrasados: tenemos la normativa pero tenemos que ponernos al día en su aplicación. La carga no es del ayuntamiento. No debemos pagárselo", sostiene.

Añade que, desde 2016, en las construcciones en suelo urbano de núcleo rural tienen la obligación de urbanizar para que se les conceda licencia de primera ocupación". En el caso de la calle Sixto, sin urbanizar por "cuestiones de interpretación legal", se crearán aceras en el frente de tres viviendas. Los propietarios de cada una tendrán que asumir un coste proporcional a la edificabilidad, explica Leirós, y aclara que la obra se aplazó por

El porcentaje que deberán asumir los vecinos de O Sixto es el más elevado previsto en la normativa. El concejal explica que podría haberse escogido otra proporción de modo que los dueños asumieran menos parte de la obra, pero se optó porque el Concello abonara la menor parte posible. Leirós asegura que las contribuciones, una práctica "muy habitual en otros sitios", redundará en "un aumento de la plusvalía de esas casas".

El Acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales para la ejecución de la obra de acondicionamiento del frente en la calle Sixto 7 y anexas se someterá a aprobación inicial en el pleno ordinario de este jueves.