El Concello defiende que el Burger King de la parcela de Gundín "no es ilegal" porque "no va contra el territorio"

El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, defiende que la apertura del Burger King en la parcela de Gundín "no es ilegal" pese a que el Concello todavía no ha aprobado la recalificación urbanística que permitirá las actividades comerciales en esta parcela. Actualmente solo están autorizadas las industriales. "Yo entiendo que no es ilegal porque no va contra el territorio. No es una refinería", argumenta el edil. También defiende que este negocio genera puestos de trabajo. El concejal explica que el cambio de la calificación del suelo conseguirá que los establecimientos de ese solar tengan "todos los visos legales". En esta parcela han existido negocios sin actividad industrial desde hace años. "Esto ha sido consentido en los últimos 40 años", afirma el edil.

El portavoz del PSOE arteixán, Martín Seco, preguntó hace unos días a través de las redes sociales cómo era posible que en la parcela de Gundín estuviese montada "una actividad hostelera" antes de aprobarse la recalificación.