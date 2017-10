Un juez confirma que Fenosa debe pagar ya al Concello 447.426 euros

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha emitido un auto en el que rechaza la solicitud de Gas Natural-Fenosa de suspender, como medida cautelar, el pago al Ayuntamiento de A Laracha del monto total por las sanciones que le impuso solo del expediente del año 2013, que ascienden a 447.426 euros en total, por el impago de la tasa de dominio público.

El Ayuntamiento de Arteixo impuso a Unión Fenosa un total de casi un millón de euros, sumando los seis expedientes sancionadores que le abrió porque no abonó la tasa de dominio público de los años 2012 a 2014.

La compañía presentó un recurso ante el Concello contra estas sanciones y alegó que había pagado pero el Gobierno local lo rechazó por lo que la empresa acudió a los tribunales. Fenosa, solicitó, mientras no haya sentencia, no abonar el dinero de uno de estos expedientes como medida cautelar, es decir, que se suspendiese la orden de cobro del Ayuntamiento, lo que el juzgado acaba de rechazar. La eléctrica por lo tanto debe abonar ya, antes de que haya sentencia que le dé o no la razón, 447.426 euros, y solo por uno de los seis expedientes que le abrió el Concello.

Este auto judicial no es firme por lo que Unión Fenosa puede presentar un recurso de apelación.

El Concello arteixán tiene una ordenanza municipal que obliga a las empresas eléctricas y de telefonía a abonar el 1,5% de los beneficios que obtengan por el suministro de servicios en el municipio. Están afectadas antenas, tendidos eléctricos, canalizaciones de gas y redes similares que atraviesen suelo arteixán.

Arteixo también cuenta con otra tasa que grava el aprovechamiento privativo que realizan las eléctricas por el uso del dominio público local. Tres sentencias del Supremo avalaron el pasado enero que el Concello cobre este tributo.