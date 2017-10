Oleiros prorroga el contrato de jardines hasta fin de año al demorarse la nueva adjudicación

El contrato de mantenimiento de jardines y zonas verdes de Oleiros, el más caro que tiene el Ayuntamiento, caducó el pasado 15 de julio y el Gobierno local no publicó el pliego de bases del nuevo concurso hasta cinco días antes, por lo que tuvo que pedirle a las actuales adjudicatarias que continuasen prestando el servicio hasta que se resolviese esta contratación, estimando el plazo en el 31 de octubre, en este mes. La nueva licitación sin embargo aún no se resolvió, la apertura del sobre C con la oferta económica aún se hizo el pasado miércoles por lo que el Gobierno local ha visto que tampoco estaría lista la nueva adjudicación antes de finalizar este mes.

El Ejecutivo decidió que las actuales concesionarias, Jardinería Arce y Jardincelas, continúen dos meses más, es decir, hasta el 31 de diciembre.

Así lo propuso el departamento de Servizos Municipales en un informe del pasado 9 de octubre al señalar que como es una contratación sujeta a regulación armonizada tiene unos plazos de tramitación específicos y que los licitadores presentaron un gran volumen de documentación que requiere una evaluación pormenorizada, aunque preveían presentar informe a la mesa de contratación el pasado miércoles. Debido a la complejidad de la tramitación de la nueva contratación no podrá iniciarse el nuevo contrato el 1 de noviembre como se preveía. Así, se pagará a Jardincelas y Jardinería Arce 129.910 euros por estos dos meses más de servicio, que se le descontarán a la nueva adjudicataria.