Alternativa reclama acatar ya la sentencia de O Raxo de O Burgo

Alternativa dos Veciños de Culleredo critica que el Gobierno local "insista en permitir el uso privado de los terrenos de O Raxo" en O Burgo. El partido pidió por registro el pasado julio que el Gobierno ejecutase la sentencia judicial que obliga al propietario del local que lleva más de dos décadas usando terrenos públicos para uso privado a cesar en dicho uso. Denuncia que el alcalde, el pasado día 17, les dijo que no va a hacer cumplir la sentencia hasta que ésta sea firme. Para Alternativa esto supone seguir no se sabe cuánto tiempo más permitiendo este uso privado. Recuerda que fue este partido el que presentó denuncia por el uso privado de un terreno que desde 1997 debería haber sido urbanizado como plaza o jardín público y no como aparcamiento privado de un establecimiento.