Seoane critica a Fenosa por cortar 12 horas el suministro al bombeo de Santa Cruz

La empresa Gas Natural Fenosa cortará el próximo martes día 7 el suministro eléctrico al bombeo de Santa Cruz, el que impulsa las aguas residuales para que vayan a la depuradora y que aún funciona en una parte del parque Luis Seoane mientras al lado se ejecuta el tanque de tormentas que le sustituirá. El corte será de 08.00 a 20.30 horas. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció ayer en una emisora que era "impresentable" que Fenosa enviase una carta al Concello anunciando el corte y se negase a darle más detalles, como la razón de dicho corte y si afectaría a viviendas.

"Estaremos alerta y veremos si se producen perjuicios, ante los que habrá que actuar", declaró García Seoane. El regidor agregó que la empresa "se niega a dar cuenta de la actuación" y aseguró también que Fenosa "no tiene solicitada la correspondiente licencia ni presentado un proyecto de actuación" para realizar este paro de suministro. "En la única comunicación remitida al Concello de Oleiros Gas Natural Fenosa avisa que el corte afectará al bombeo de Santa Cruz pero no aclara si también interrumpirá el suministro a los particulares. Para que el bombeo no deje de funcionar y evitar posibles vertidos, el Concello tendrá que utilizar el generador de la estación y asumir el coste del gasóleo para las doce horas durante las que no habrá electricidad", destaca el Ejecutivo municipal.

Gas Natural explicó ayer que se trata de "un corte programado" y del que se informó con detalle a los técnicos municipales. La multinacional indicó que el corte de luz afecta solo al bombeo, a ninguna vivienda, y que se realiza para "trabajos de mantenimiento".

La empresa subrayó que ya confirmó con los técnicos que existe un "grupo electrógeno" que entrará en funcionamiento para que no haya ningún vertido, y que tiene "combustible suficiente para aguantar todo el día" funcionando para que no se pare el bombeo. La Edar Bens, de la que forma parte Oleiros, gestiona el bombeo.