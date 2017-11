Arteixo, rebelde de la transparencia

Los ayuntamientos están obligados a cumplir la Ley de Transparencia desde finales del año 2015. El objetivo de esta norma es que los ciudadanos sepan cómo se gasta el dinero público y que conozcan cómo se toman las decisiones que afectan a su vida cotidiana. El Gobierno central aprobó esta ley en 2013 y dio una moratoria de dos años a los ayuntamientos para adaptarse. Esta es todavía una asignatura pendiente del Concello de Arteixo.

Los vecinos que busquen información sobre la actividad del Gobierno local encontrarán pocos datos en la página web municipal pese a que la ley obliga a facilitarlos. Arteixo es el cuarto ayuntamiento de más de 15.000 habitantes de la provincia de A Coruña -son catorce- menos transparentes, según el índice evaluado por la plataforma Dyntra. El Concello solo consigue un aprobado en 30 de los 153 parámetros analizados. En la clasificación que analiza la situación de catorce ayuntamientos de la provincia, únicamente Boiro, Teo y Ribeira obtienen una peor puntuación. Arteixo es el cuarto más opaco.

El Concello incumple 123 apartados que analizó Dyntra. No publica los órdenes del día del pleno, las actas de las sesiones plenarias y tampoco facilita las Juntas de Gobierno Local -estas últimas se envían con retraso a los grupos de la oposición-. No se emiten en directo los plenos por internet, aunque sí que se cuelgan los vídeos posteriormente. Otro aspecto que el Concello incumple es que no publicita las preguntas de la oposición, no publica las resoluciones juidiciales ni informa sobre el número de coches que posee. También suspende en información y atención al ciudadano.

La transparencia económica tampoco es un punto fuerte del Concello, según el análisis de Dyntra. En la web municipal no hay datos sobre las modificaciones del presupuesto municipal. Tampoco se publican las alegaciones ni los informes sobre las cuentas.

Dyntra detecta poca transparencias en la contratación de servicios. El Concello no publica en su web municipal las actas de las mesas de contratación, las modificaciones de los contratos formalizados ni los contratos menores.

El Ayuntamiento en cambio cumple en la publicidad que hay que dar a los procesos de personal y los documentos que deben ser sometidos información pública durante su tramitación. En cuanto a la organización y el patrimonio, aprueba en la publicación de las ordenanzas municipales y del inventario de bienes. El Ayuntamiento sí cumple a la hora de especificar datos biográficos del alcalde y de los concejales. También publicita la relación de puestos de trabajo y el registro de intereses de actividades.

La radio municipal también ha desaparecido por completo. Desde la llegada del equipo liderado por Carlos Calvelo la emisora municipal de Arteixo se apagó de forma indefinida. El Concello alega que había una orden del Gobierno central de desmontar el repetidor porque era "ilegal". Vecinos y los grupos políticos de la oposición han reclamado en varias ocasiones la reapertura de la emisora.