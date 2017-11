El PSOE entrega un millar de firmas para exigir al Sergas más médicos en Carral

El PSOE entregó ayer un millar de firmas recogidas en "poco más de una semana" para exigir al Sergas más médicos en el centro de salud de Carral. Reclaman más facultativos "para que la espera para una cita de atención primaria no sea de una semana, pediatra a jornada completa y las urgencias en las tardes, y así no tener, como hasta ahora, una dependencia absoluta del PAC de Cambre, localidad con la que no existe transporte público", afirma el PSOE.