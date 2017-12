A Deputación entrega 14 premios culturais en Mariñán

A libraría Lila de Lilith, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega ou o proxecto Apego, Marilar Aleixandre coa Raíña Lupa, Raúl Sotelo e José Vázquez co Manuel Murguía, Bea Lema na Banda Deseñada, Manuel Martínez co premio Andrés Gaos, os galardóns de narrativa Torrente Ballester ou os de teatro Rafael Dieste, foron algúns dos catorce premios culturales que onte entregou a Diputación nun acto conxunto realizado no pazo de Mariñán en Bergondo. O ente provincial destacou a importante presencia feminina nestes galardóns que recoñecen a personas xa consagradas e a novas figuras. Ao acto de entrega acudiron tanto os premiados coma os membros dos xurados e de asociacións.