El Concello espera que se contrate la obra en 2018 y vecinos temen que aumente el tráfico

Las reacciones ante la aprobación y exposición al público ayer del tan demandado proyecto para construir una rotonda en el cruce de Sol y Mar y enterrar el tráfico en este cruce para evitar los continuos atascos en las horas punta en esta vía que tiene una de las mayores densidades de tráfico de Galicia, fueron ayer bastante prudentes tanto por parte del Ayuntamiento de Oleiros como de los vecinos de la zona.

El Gobierno local mostró su satisfacción porque se apruebe este "segundo proyecto", porque ya se aprobó en 2009 el primero que luego fue necesario modificar para adaptarlo a las nuevas normativas debido al retraso en su ejecución, pero matizó que la "alegría es parcial", porque hay que esperar a que finalice el período de exposición al público para formular alegaciones, estudiarlas y resolverlas, antes de sacar las obras a contratación.

Oleiros confía en que Fomento saque a licitación esta obra por lo menos antes de que finalice el próximo año 2018, pero hasta que vean el anuncio de la contratación, el alcalde ya afirmó que no va a alegrarse, según destacó en un comunicado enviado ayer.

"Será entonces cuando podremos sonreír porque luchamos desde hace muchos años para conseguirlo, dando leña con este asunto y consiguiendo el terreno necesario para hacer la obra de manera gratuita gracias a una cesión", destacó Ángel García Seoane, en referencia a la cesión anticipada que firmó este año el Ayuntamiento con el promotor José Collazo Mato, aunque en el proyecto éste figura como expropiado.

El regidor (al que este anuncio de la obra le cogió de vacaciones) destacó que esta actuación junto con la conexión de la vía ártabra con la Autopista del Atlántico "solucionarían muchos de los graves problemas de tráfico que existen en la comarca y en los accesos a la ciudad de A Coruña".

Agregó también que espera que la el Gobierno gallego realice también el año que viene, con cargo a fondos europeos y autonómicos, la última fase de la vía ártabra, con su conexión directa a la autopista AP-9.

La Plataforma pola Humanización da Avenida das Mariñas, el nombre de la carretera AC-12 (antigua Nacional VI) en este tramo, celebrará una asamblea urgente el próximo lunes para evaluar el anuncio de ejecución de esta glorieta y falso túnel. Mientras tanto, el portavoz del colectivo, Ignacio López, adelantó su "opinión personal" de que esta obra "no solucionará ningún problema" para los residentes, incluso al contrario.

"Con la reordenación provisional que hay ahora por la obra del sifón ya se ve ha notado un aumento del número de vehículos y de la velocidad en esta zona, al no tener que parar para hacer el giro. Esta vía es la más corta para ir a A Coruña y cuando esté construido el túnel ya no se detendrán nada, aumentará el tráfico. No se soterra la circulación, como han hecho en A Coruña en la zona de la Marina o en la M-30 en Madrid, lo que hacen es hacer un tramo de túnel como en O Seixal. Sí sería una solución si se enterrase el tráfico en toda esta vía, pero se hace en un tramo muy pequeño, unos treinta o cuarenta metros, que afecta a una casa solo, los vecinos vamos a seguir sufriendo el ruido infernal del tráfico y seguiremos teniendo que dar rodeos para cruzar. De nuevo se prioriza el coche sobre el ciudadano, la única solución es quitar coches de la calzada fomentando un buen transporte público", aseguró Ignacio López.

Afecciones

El proyecto de Fomento destaca las molestias que sufrirán los vecinos a causa de esta obra, tanto por el ruido de la maquinaria y el polvo como por la restricción del tráfico. Se cortarán carriles en esta zona de la intersección de Sol y Mar según el tramo de acera en el que se trabaje en cada fase, aunque nunca se cerrará la circulación.

Durante las obras se mantendrá la prohibición de girar a la derecha hacia Sada, habrá que ir unos metros más adelante y hacer el cambio de sentido a la altura de las instalaciones de Tráfico.

En la primera fase de los trabajos se ejecutarán las dos pantallas y la parte superior del túnel (se actuará en medio de la plataforma). En la segunda se hará la excavación para dicho túnel y el tráfico parará alrededor.