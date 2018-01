Multas y trabajos comunitarios para tres menores por hacer pintadas en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Oleiros ha logrado identificar a los autores de otra nueva oleada de pintadas en instalaciones y mobiliario público. Se trata de tres menores de edad, de 16 años, dos oleirenses y uno cambrés, que realizaron un gran número de pintadas en muros, paredes y hasta el monolito con la placa del alcalde con la que se inauguró la pista de Meixonfrío. También hicieron pintadas cerca de la iglesia y en la pista junto al centro de salud de Santa Cruz.

"Son mocetes ya, no son unos críos para no saber lo que hacen. Hay que rogarle a los padres que les llamen al orden, a mí no me gusta sancionar a los jóvenes, pero no se puede permitir que pintarrajeen. Hay jóvenes que hacen murales en las paredes, a los que incluso les pagamos, pero no para hacer pintadas con esprays", aseguró ayer el regidor, Ángel García Seoane.

El Concello impondrá multas a estos jóvenes, que no pagarán ellos sino sus padres al ser menores de edad. Además también serán obligados a limpiar todas las pintadas que hicieron. Seoane explicó que una madre le solicitó que en lugar de cobrarle a ella la multa, que obligase a su hijo a realizar trabajo en favor de la comunidad, algo lógico ya que sino la acción le saldría gratis al adolescente. Al alcalde le ha parecido una buena sugerencia y la ha aceptado. n esta misma zona de Meixonfrío los vecinos alertaron hace unos meses de la presencia de vándalos que destrozan el mobiliario urbano y hacen botellón.