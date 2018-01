Las fuentes de Arteixo se secan

Fuente ornamental junto al Concello, que no tiene agua desde hace varios años.

Muchas de las fuentes del núcleo de Arteixo no tienen agua desde hace varios años. Tanto las ornamentales como las de beber. Es una queja que los vecinos del municipio realizan cada cierto tiempo. En el tramo del paseo fluvial que va desde la avenida del Balneario (peatonal) hasta la fábrica de Arteixo Química no funciona ninguna de las cinco que hay instaladas. Al lado del Concello hay dos fuentes ornamentales en las que tampoco hay agua desde hace mucho tiempo. Una está ubicada en la plaza de los Dereitos Humáns (parte de atrás de la Casa Consistorial) y la otra se encuentra en la Praciña da Baiuca (lateral del Concello).

La ausencia de este líquido nada tiene que ver con la alerta de sequía decretada por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio desde hace varias semanas. El Ayuntamiento señala que en el caso de las ornamentales no hay agua debido a que el manantial que surtía a las fuentes de líquido se secó completamente. El Gobierno local alega que para que volviera a haber agua se tendría que instalar un sistema cerrado que reutilizase el líquido. Por el momento no tiene intención de ejecutar esta actuación.

La ausencia de agua en las fuentes del tramo del paseo fluvial que va desde la avenida del Balneario hasta Arteixo Química se debe a que están conectadas a la red de abastecimiento que surte al polígono de Sabón, que únicamente se utiliza para actividades industriales al no ser potable. Por este motivo ninguna está operativa. El Concello trabaja en la adaptación de la captación del polígono para que el agua sea potable.

Los vecinos que tengan sed tienen que ir hacia el entorno de la laguna para encontrar fuentes con agua. Son las que hay entre el centro cívico, el balneario y el centro de salud. También está operativa la que hay en la plaza das Viñas. En esa zona funcionan seis de las ocho fuentes que hay instaladas -la del balneario, tres que hay junto al centro cívico y la iglesia, una junto al anfiteatro y la de la plaza das Viñas-.