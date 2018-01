Sofía Fernández: "En Arteixo queremos más transparencia, bajada de impuestos y no tanta burocracia"

La agrupación de Ciudadanos en Arteixo vuelve a retomar su actividad tras las elecciones de 2015, en la que se quedó fuera de la Corporación local. Su actual coordinadora es Sofía Fernández, que es una vecina del municipio que quiere "más eficiencia en los servicios municipales" y que el Concello sea más transparente. También critica que el Gobierno local del PP practique la política del amiguismo. Fernández además relata que nunca antes había participado en política y que fue voluntaria en Cruz Roja hasta que decidió dar el paso de formar parte de Ciudadanos

- ¿Por qué decide entrar en política?

-Soy una persona que siempre me preocupó la gente. Es pasión. Vives más por los demás que por ti misma. Soy voluntaria de Cruz Roja y lo dejé porque esto me ocupa tanto tiempo que no soy capaz de hacer todo. Estaba en Cruz Roja. Ahí me planteé cómo podría ayudar más. La política era una opción, ¿pero en qué partido?

- ¿Por qué elige Ciudadanos?

-Apareció Ciudadanos. Me sentí totalmente identificada con esos valores de igualdad y de humanidad. Era mi partido. Me metí de simpatizante, sin aspiraciones.

- ¿Cómo acaba de coordinadora de Ciudadanos en Arteixo?

-Desde que comencé en Ciudadanos había las campañas. Ir de aquí a allí. Me encantaba estar con la gente. Y yo soy de Arteixo. No tenemos mucha gente. Al ser de Arteixo pues dijimos que podíamos hacer una agrupación y trabajar por los ciudadanos. Lo planteamos al partido y fue para adelante.

- ¿En 2015 Ciudadanos no se presentó a las municipales por Arteixo?

-Fue así un poco de aquella manera. Eran las prisas. Fue decir: venga, que se presenten. No es como ahora. Ya hay seriedad. Nos estamos poniendo las pilas todos. No es para colocarlos para unas elecciones. Ciudadanos en Galicia se está organizando mejor. Contamos con más gente. La falta que tenemos es de gente. Tenemos mucha voluntad, ganas y mucha ilusión. No somos gente que vengamos de la política. Sabemos de trabajar para el ciudadano y de escucharlos.

- ¿Qué propone Ciudadanos para Arteixo?

-En Arteixo lo que queremos es más eficiencia en los servicios municipales, transparencia, un municipio que rinda cuentas, bajada de impuestos y que no haya tanta burocracia. Adaptar las políticas sociales a cada ciudadano. No en pensar si eres del PP o del PSOE. No hay que pensar en la política del amiguismo.

- ¿Qué nota le pondría al Concello en su gestión actual? Del cero al diez.

-Pues no sé.

- ¿Le daría un aprobado?

-Yo los apruebo. Cada uno lo hace cómo sabe y aplica sus políticas. Tiene muchísimo que mejorar. Se piensa más en grandes mausoleos y en obras. Hay que pensar en el ciudadano.

- ¿Puede citar algún ejemplo de lo que dice de los grandes mausoleos?

-Lo que acaban de hacer ahora. El mamotreto ese enorme.

- ¿La cubierta del campo de la fiesta?

-Sí.

- ¿Puede citar algo que el Concello esté haciendo bien?

-No sé decirle. No sé.

- ¿Algo negativo que vea?

-La política social no se adecua al ciudadano y las grandes obras faraónicas. No prestan la atención debida a los ciudadanos y sí se la prestan a sus amigos. Hace poco denuncié que en la calle Río Sar no hay alumbrado. Hice una solicitud al Ayuntamiento y no me contestaron. Los vecinos me llaman y me dicen que no han hecho nada.

- ¿Saben ya quién será el candidato a la Alcaldía?

-No sabemos.

- ¿Saben cómo se va a decidir? ¿Habrá primarias?

-Todo va por primarias, aunque el número uno lo decide el partido.

- Explique esto.

-El número uno de las listas generalmente lo elige el partido. Imagínase. Somos diez. De estos se quieren presentar tres. Entonces, primero le dices al partido que te quieres presentar. Luego después nos presentamos y son las bases las que eligen. Son primarias.