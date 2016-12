La acción de los furtivos lastra la campaña de Navidad del percebe de O Roncudo

Los furtivos que recogen percebe y "limpian las rocas" de mejilla -la cría del mejillón- son el principal escollo con el que se encuentran los percebeiros en la actual campaña de Navidad de extracción del percebe de O Roncudo, en Corme, considerado como el mejor de Galicia. "Ayer vinieron dos personas y limpiaron todo, dejaron las piedras sin mejilla ni nada", lamenta la patrona mayor de la Confraría de Pescadores de Corme, Mari Carmen Suárez. La patrona mayor añade que la campaña, en general, es mala y que solo algunos profesionales lograr cubrir el cupo diario de percebe, pues a la escasez de recurso se suma el estado del mar, que obligan a asumir más riesgos para conseguir el producto.

Los percebeiros denuncian que la Administración no persigue lo suficiente la actividad de los mariscadores ilegales, que extraen el producto incluso durante los periodos de veda en esta zona exclusiva de Corme. Suárez lamenta además que los vigilantes centran su atención en los trabajadores legales, los que pasan los controles de peso y cumplen los topes de recogida y no en los irregulares. "No vigilan a los que pasan la mejilla, pero después a un marinero con cuatro jureles lo sancionan", añade.

Las licencias para recoger percebe en O Roncudo son solo unas 40 y el acceso a la zona está restringido: sólo se puede extraer percebe dos veces al año, una de ellas en Navidad.

Diciembre es un buen mes de ventas, pero este año, asegura Suárez, es peor que los anteriores. "Ayer y hoy se recogió algo de percebe, y antes de Nochebuena hubo quien alcanzó los tope, pero no se llegó a las cantidades de otros años", relata la patrona mayor de Corme. La demanda de este crustáceo es mayor los días previos al 24 de diciembre que en la última semana del año, cuando los precios "son mucho menores", aunque superan igualmente los 100 euros el kilo.

Los percebeiros, que pueden recoger hasta seis kilos diarios cada uno antes de Nochebuena y cinco kilos en la parte final del mes, envían sus capturas a las subastas de las lonjas de A Coruña y Malpica, donde logran mejores precios.

El centro de primera venta coruñés, según los datos de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar y que recopila la información de las subastas en toda Galicia, vendió la semana pasada -entre el 18 y el 25 de diciembre- 1.232,5 kilos de percebe a 52,55 euros de media. Una cotización que duplica la del año pasado, de 25,95 euros, tras la venta de 5.231,6 kilos de este crustáceo, el cuádruple que este año.

El otro periodo en el que los mariscadores pueden extraer percebe de O Roncudo es en julio, coincidiendo con la fiesta gastronómica del percebe en Corme que, junto con la Navidad, supone un "desahogo" para el sector.