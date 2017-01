Una novia para tres hermanos (por el momento)

Pues no. Ya no es solo la candidatura que Basilio Otero Rodríguez, actual patrón mayor de la cofradía de pescadores de Burela y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Lugo, presentará la semana que viene a la Presidencia de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Otra lista, nacida en la isla canaria de El Hierro, se va a sumar a ella y la encabezará, si no se producen cambios de última hora, el patrón mayor de la cofradía de esa isla y presidente de la Federación Regional Canaria, Fernando Gutiérrez Hernández, nacido en Venezuela de padres emigrantes canarios y residente en la isla herreña desde los siete meses.

Gutiérrez Hernández ha confesado a este periódico que su principal objetivo, ahora mismo, es crear una mesa nacional de la pesca y sopesa cambios radicales en la gestión de la Federación, "que considero como la principal palanca para defender los derechos e intereses de los pescadores artesanales españoles" , dice.

Esos cambios deben comenzar, sostiene Hernández Gutiérrez, "por que el secretario general y el abogado de la Federación Nacional se vayan a sus respectivas casas", porque, añade: "Buena parte de lo que ocurre actualmente al sector se debe a la falta de una gestión adecuada por la cúpula de la Federación Nacional, especialmente desde el fallecimiento del presidente Genaro Amigo. Logrado ese cambio en la gestión, el futuro de los pescadores españoles debiéramos diseñarlo con ellos para que los propios pescadores se sientan amparados. No quiero, para nada, que el sector siga hablando de su ruina". "Los pescadores de mi isla, El Hierro, han dado pasos muy importantes, reconocidos en todo el mundo, y han sabido recuperar y defender su dignidad de trabajadores de la mar, de pescadores. Si queremos de verdad salvar la pesca, esta tiene que cambiar de rumbo. -advierte el aspirante- La Unión Europea debe comenzar de una vez a escuchar a todo el mundo, pero de manera muy especial, diría que esencial, a los pescadores. No se trata, como algunos dicen, de tener más cuota de pesca -que no rechazo- sino de que la cuota que nos corresponda se reparta justamente".

Fuerte y claro, Fernando Gutiérrez. Como fuerte y claro es otro candidato que, en la semana entrante, finalizará sus contactos personales con los miembros de su cofradía de pescadores (de la que es patrón mayor) y que, a día de hoy, centra sus esfuerzos en la conformación de un buen equipo que, desde Galicia, emane conocimiento y entendimiento en materia pesquera nacional a través de los apoyos que las comunidades autónomas puedan brindarle.

Cuando esta candidatura se confirme -es cuestión de días- el problema lo tendrá el presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Tomás Fajardo, quien se verá en la necesidad de repartir apoyos entre al menos dos pretendientes gallegos a esa novia en Madrid que es la Federación Nacional y a cuya mano aspira asimismo un tercer novio, este canario y con ganas de cambiar el que considera actual triste destino de la Federación y los socios de las cofradías de pescadores de todo el ámbito nacional.