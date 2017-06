Los mercados coruñeses venden el kilo de sardina a 4 euros en vísperas de San Juan

La mayor parte de los puestos de los mercados coruñeses vendían ayer el kilo de sardina a 4 euros en vísperas de San Juan y las placeras destacaban que hay bastante cantidad del producto estrella de la noche más corta del año. Este pescado, que en general tiene un tamaño mediano, comienza a tener grasa y muchos consumidores ya empezaron a comprarlo para "ir probando".

Las pescaderas de la plaza de Lugo vendieron ayer la sardina a 4 euros por kilo y, en algunos casos, a 5 euros, mientras que en la plaza de San Agustín llegó a alcanzar los 7 euros por kilo. "El sábado hubo menos y el precio aumentó hasta los 7 euros por kilo, que fue el más caro hasta ahora. El día que más barata se vendió fue a 3 euros por kilo", indica Mónica Mella, de Pescados y Mariscos Mónica Mella en la plaza de Lugo. La volatilidad del precio de este producto no impide que los clientes del mercado realicen los encargos para el propio día de la fiesta porque "quieren calidad". "No podemos dar un precio hasta ese día porque es fresca, no como la que venden en muchas ocasiones las grandes superficies, que la compran y congelan antes de San Juan", lamenta Mella.

Los precios de este año son inferiores a los de 2016, cuando la sardina se vendió un 40% más cara, a unos 6 o 7 euros por kilo según recuerda Beatriz Sánchez, de la pescadería con el mismo nombre en la plaza de Lugo. Ángela Barrán, de Mariscos Dory en la plaza de San Agustín, explica que en 2016 la sardina fue más cara la víspera que el propio día y que el producto alcanzó los 11 euros por kilo, un precio inferior al de 2015 (15 euros por kilo) y 2014 (22 euros por kilo). El descenso del precio se debe a que hay más cantidad, según constataron los científicos y los pescadores y perciben ahora las placeras, que lo relacionan con el incremento de la temperatura del agua.

El subastador del cerco Aitor Pena explicó que la caja de 15 kilos se vendió ayer en lonja a entre 26 y 40 euros, un precio similar al del martes, cuando se subastó a entre 24 y 32 euros. Pena indica que los precios bajan con respecto a años anteriores y que las zonas en las que más cantidad de sardina pescan los barcos son Camariñas y Fisterra.

Los consumidores, además de acercarse a las plazas para realizar los encargos para mañana y el sábado, también compran para ir probando el producto. "Vendo una caja de entre 15 y 18 kilos todos los días", indica Beatriz Sánchez. También en la plaza de Lugo, Cristina Suárez, de la Pescadería Chucha, explica que mucha gente espera al último día para acercarse hasta los puestos y comparar los precios para decidirse a comprar. "La gente no demanda ni la grande ni la pequeña de todo, prefieren una sardina mediana", explica Barrán. Precisamente, este es el tamaño que más se encuentra estos días en las plazas coruñesas, donde esperan un incremento de las ventas hoy y mañana.