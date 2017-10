Cómo localizar los correos más pesados en Gmail para liberar espacio

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más populares en todo el mundo. Crearse una cuenta de email de Google es un paso prácticamente necesario para cualquier persona que se empiece a adentrar en los dominios de Internet o Android, y posiblemente por eso se haya convertido en la plataforma más utilizada para enviar emails.

Ya sea para un uso laboral o personal (o una mezcla de ambos), el dominio de Gmail se usa a diestro y siniestro.

Somos muchos los que funcionamos con esta cuenta de correo electrónico a lo largo del día y no solo para mandar o recibir un simple texto, sino que se ha convertido también en un método efectivo para mandar archivos de todo tipo (documentos de texto, imágenes, vídeos).

Google pone a disposición de sus usuarios de Gmail 15 GB de almacenamiento que han de compartir con otros servicios como Google Drive y Google Fotos, aunque los emails pueden tener un tamaño máximo de 25 MB- después Gmail añade un enlace a Google Drive en lugar de un adjunto tradicional-.

Si se utilizan todos estos servicios con mucha regularidad, la capacidad ya citada puede incluso quedarse pequeña y hay que plantearse pagar un extra para aumentar el espacio.

Muchas veces disponemos de poco espacio y borrar un archivo guardado en Drive o una fotografía no es de nuestro agrado, bien porque son elementos a los que accedemos habitualmente o porque no queremos perderlos, por ejemplo. Si se presenta esta situación y no se quiere pagar la cuota mensual para ampliar el almacenamiento, una opción que puede ayudarnos es borrar correos electrónicos.

Borrar los emails es sencillo; cualquiera que use Gmail habrá eliminado un correo en alguna ocasión. Los correos que solo contienen texto pesan poco, por lo que para liberar espacio de manera más eficiente hay que eliminar aquellos de más tamaño, algo que puede volvernos locos si no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo se lleva a cabo esta práctica? Te lo explicamos.

Guía para localizar los emails más pesados

Como ya hemos comentado, el tamaño máximo de un email (incluidos adjuntos) es de 25 MB, por lo que nada de lo que tengas en tu bandeja de entrada o elementos enviados superará esta cantidad. La clave aquí es poder localizar de manera sencilla los correos que más se ajusten a esa cifra para eliminarlos. ¿Cómo se puede hacer esto? Con una simple búsqueda.

Abre tu correo de Gmail en el navegador de tu ordenador. Con la sesión iniciada, haz clic en la barra de búsqueda que hay en la parte superior de la pantalla y copia o escribe el siguiente texto (sin las comillas), "size:25MB".

Ese pequeño escrito permite realizar una búsqueda por tamaño ('size') e indicar el peso concreto en el que estás interesado -"25 MB" es un número que puede variar, siendo esa cifra la mayor; ve reduciendo el número en diversas búsquedas para captar más emails-. Pulsa la tecla 'Intro' o la lupa de búsqueda para localizar los correos.

Una vez que tengas en pantalla los correos electrónicos, echa un vistazo a su contenido por si todavía crees que pueden serte de utilidad. Cuando lo tengas claro, simplemente selecciona aquellos que quieras borrar y elimínalos pulsando en el icono de la papelera de la zona superior de la pantalla. Por último, ve a la propia papelera para eliminar definitivamente los emails y poder aprovechar de nuevo el espacio.