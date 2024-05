El delincuente aseado y bien vestido. El pecador impecable.

***

Me gusta pasear, pero no que me saquen de paseo. La opinión de los presos ya la conocemos, pero ¿Cuál será la de los perros?

***

Cuanto más odies a tu presa, más presa serás del odio.

***

Alquiló una habitación con vistas al ruido.

***

Cuántas veces habré nadado en un vaso de agua.

***

Veamos en qué acaba todo esto antes de empezar.

***

Todavía sigo soñando con ese árbol que da limones dulces.

***

Conozco muchos tréboles de cuatro hojas que nacieron con tres.

***

Odiarnos es nuestra manera de entendernos.