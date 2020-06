"El español tendrá que ser oficial en Estados Unidos "

La editora mexicana Marisol Schulz Manault es la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, la FIL, que este año comparte con el Hay Festival el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Su madre, valenciana, fue refugiada política en México y ella mantiene las convicciones republicanas. Pese a ello, respeta lo que la monarquía ha representado para España en su tránsito a la democracia. En octubre confía estrechar la mano a los Reyes y sus hijas.

¿Cómo han recibido el premio en medio de esta crisis sanitaria global?

El 9 de junio amanecimos con una noticia que fue un shock en el sentido positivo. Sabíamos de la postulación, pero también lo estuvimos en años anteriores. Este año lo teníamos fuera del mapa porque nos tocó vivirlo en medio de la pandemia y la incertidumbre. Fue una sorpresa maravillosa, compartida con el Hay, y nos pone en una lista de personas e instituciones admirables, en la que está el Museo del Prado, Umberto Eco, la Universidad Nacional de México? Nos enorgullece y nos compromete, como equipo, a estar a la altura. Este es un momento muy difícil para la cultura, para el mundo, el país y el estado de Jalisco. El año pasado reunimos en la FIL a muchas más de 800.000 personas en nueve días, gente pegada una a otra en los pasillos, salones repletos, codo con codo. Es una gran noticia en medio de lo horrible y lo oscuro a lo que se está enfrentando la humanidad. Estamos en medio de una novela de ciencia ficción. Es un bálsamo y un compromiso.

Poca más proyección puede darles el premio, siendo la feria más grande en lengua castellana y la segunda del mundo tras la de Fráncfort según dicen.

Hay ferias más grandes en otros sentidos. Buenos Aires dura 22 días y reúne a dos millones de personas. Es la proyección lo que nos hace estar entre las dos o las cuatro del mundo. Es la primera en español, desde luego, con la verdadera presencia de 48 delegaciones de otros tantos países. Muchas comunidades autónomas españolas tienen su propio puesto: la Xunta de Galicia, el Instituto Ramón Llull de Cataluña, la Federación de Gremios de Editores de España... La FIL es el punto de encuentro de la literatura española, de la cultura y el comercio. El premio nos ayuda porque en el mundo que nos movemos dudo que haya gente que no sepa que hay FIL pero sigue habiendo mucha gente que no ha oído hablar de nosotros.

¿Qué tal ve de salud el español y su literatura?

Con mucha fortaleza y vigencia. El idioma ha ido invadiendo otros espacios, ya es el segundo idioma en Estados Unidos, y falta poco para que vaya a ser el más hablado. Yo viví en Estados Unidos y Los Ángeles y hay lugares donde está más vigente que el inglés, en lugares más wasp (el acrónimo en inglés de blanco, anglosajón y protestante) los anuncios están en dos idiomas. Todos los candidatos a la presidencia se dirigen al pueblo en español. Trump es una rara avis. Dirijo la feria en español de Los Ángeles, y al ir a comprar un coche la agencia automotriz me dio el contrato en español, entonces me dije: 'Ya el mundo comercial sucumbió al español'.

¿Llegará a ser una lengua oficial en Estados Unidos?

Va a tener que serlo, tienen que reconocer esa existencia real y contundente, la gente vive, se entiende, compra en español, entendiendo que tienen que desempeñarse.

¿Y la salud literaria?

El vigor de la lengua se refleja en la literatura, en las expresiones literarias, no hay una sola tendencia para la literatura. Yo fui una hechura del boom latinoamericano, ahora se ha sobrepasado en temáticas y géneros. Sorprende leer a una chica nueva en Ecuador, a gente en EEUU escribiendo en español?

La dispersión geográfica da variedad a la literatura en español.

El chino no está disperso en el mundo, está concentrado geográficamente, aunque tenga tantísimos hablantes. Lo muy interesante del español es que está salpicado por todo el mundo. Europa, África... en Seúl se me ponían a hablar en español. En la India, que el año pasado fue invitado de honor de la FIL, en una ocasión que fuimos a Delhi, se nos acercó un señor con aspecto humilde y apariencia de que le costaba comprar libros, y me dijo que si yo sabía de los herederos de Mariano Azuela, un escritor mexicano importante pero no tan conocido, y me dijo que estaba traduciendo su obra al malayo. Muy emocionante.

Antes citó a Trump.

Todo México lo odia. ¿Cómo no lo van a odiar? Una persona que se ha dedicado a denostar todo lo nuestro, a los miles y millones de trabajadores que están allá, todos son ladrones y drogadictos para él. Esas valentonadas, como el muro, se le van viniendo abajo, las saca cuando decae su popularidad.

El Supremo de EEUU acaba de fallar a favor de los dreamers.

Me tocó convivir con muchos dreamers. El mundo se está dando cuenta del terror policiaco con la que vive la gente en EEUU, sobre todo la gente que no es blanca. La pueden detener por cruzar en rojo la calle, la maltratan y la deportan. La gente está viviendo bajo el terror psicológico. Estos chicos que llegaron muy niños, no hablan español, muchas familias no se lo enseñaron por miedo a la discriminación, no tienen conexión con sus países de origen, hay una mayoría de México y Centroamérica, sin más relación que la familiar. Su país es Estados Unidos, allí crecieron, se educaron, hablan el idioma y la cultura. Los quieren extirpar y desarraigarlos.

¿Cómo impactará en el sector editorial la pandemia?

Ya el golpe está dado, el mazazo. En algunos países se han perdido el 80% de las ventas y no se va a recuperar. La mayor parte de las ferias han tenido que cerrar y hacerlo todo virtual. Nosotros, al ser a fin de año, vamos a hacerla, considerando todas las precauciones. Estamos pensado en algo híbrido y en espacios abiertos de la Universidad de Guadalajara. Ningún escenario es definitivo porque la epidemia se mueve. La FIL va a celebrarse y habrá eventos presenciales.

¿Cómo va la competencia entre edición digital y convencional?

Hace diez años yo era directora de Alfaguara en México y ya decía que iban a coexistir, y me siguen dando las mismas respuestas las cifras. No ha superado el libro electrónico al impreso. Mucho del material de referencia, manuales, se ha ido al electrónico, pero hay problemas, como la obsolescencia de las plataformas. Leo tanto en electrónico y en impreso, pero me gusta más el impreso por el olor, el tacto. Los sentidos que involucran, y yo creo que los jóvenes también valoran eso. Hace tres años inauguramos el salón de cómic, todo impreso, los chicos atesoran el cómic impreso.

Quienes han pasado por la FIL dicen que es una fiesta.

La población mexicana es muy joven. Esa vitalidad, esa frescura, impresiona a los autores y los editores que vienen de otros países. Cada noche hay una fiesta, la ciudad vibra en una fiesta total durante la FIL, y no las organizamos nosotros.

¿La demostración de que la literatura y la cultura son herramientas de transformación social y económica?

Los secretarios de Turismo nos dicen que la feria es el momento del año de mayor derrama económica del año. Es el valor económico de la cultura. La gente que viene sale come, va a comprar artesanía, recorre los pueblos mágicos de alrededor, va a las playas, consume hotel y transporte, y la cantidad de gente contratada? Suma todo esto.

Hace unos días falleció Carlos Ruiz Zafón.

Me ha entristecido la noticia. Me gustó e impactó La sobra del viento y soy amiga de su agente Antonia Kerrigan. Quise llevarlo a Leala, la feria del libro que dirijo en Los Ángeles, y lo conseguimos, lo traté poco, lo saludé y lo dejé con el público. No quería estar en el mundillo literario, y no estaba. Es una gran pérdida.