El Gobierno rechaza condonar la deuda del Puerto como en Valencia al ser casos diferentes

El Gobierno central no ve equiparables la deuda por los muelles de Valencia y la del Puerto de A Coruña. Dos días después de que, tras la presión del Ejecutivo de la Generalitat, se decidiese a condonar 350 millones que arrastraba el consorcio que gestiona los muelles en la capital mediterránea por la organización de la Copa América y las carreras de Fórmula 1, alega que lo que está haciendo realmente es "financiar infraestructuras" pero no amortizando una deuda. Como segundo argumento, añade que el Estado forma parte de dicho consorcio al que se le perdonará esa cantidad. El Gobierno municipal advirtió ayer de la desigualdad de trato e instó al Ejecutivo a seguir por esa senda con los 200 millones que Puertos del Estado prestó a la Autoridad Portuaria coruñesa para la dársena de punta Langosteira.

A través de la presión del Gobierno autonómico de Ximo Puig y Compromís, cuyo voto necesitaba Pedro Sánchez para sacar adelante su reforma del déficit para los próximos años, el nuevo Ejecutivo central aceptó medidas por 850 millones de euros, entre ellas, la condonación de los 350 millones que debía al Instituto de Crédito Oficial (ICO) el Consorcio Valencia 2007. Este gestiona unos terrenos cedidos por el Gobierno central de manera gratuita y donde se construyeron infraestructuras para la celebración de la Copa del Mundo de Vela y la Fórmula 1 en la época de la bonanza y los excesos en la capital valenciana. Como no pudieron pagar a los bancos lo que debían de todo aquello, el ICO, como avalista, asumió el impago que ahora se olvida. El Consorcio, efectivamente, está formado por el Gobierno central y autonómico (al 40%) y el Ayuntamiento (un 20%).

Desde el Concello, lamentaron que no se tengan en cuenta "los legítimos intereses de la ciudadanía coruñesa, cuando sí parece que es consciente de los derechos de los vecinos en otra parte del Estado". La deuda actual del Puerto es actualmente de más de 300 millones. Doscientos son del Préstamo de Puertos del Estado, que son los que se solicita condonar, y el resto, del Banco Europeo de Inversiones, que ya se han comenzado a abonar. Según los convenios de 2004 parte de esta deuda para sacar los tráficos contaminantes y peligrosos del centro urbano tendría que sufragarse con la venta de terreno para usos terciarios y viviendas en el centro. En la misma línea que el Gobierno de Marea se pronunció En Marea, que puso el acento en la trascendencia de los usos del puerto exterior frente a lo que generó el agujero económico en Valencia. También el BNG exige que se "devuelvan los terrenos de manera gratuita".

A preguntas de este periódico, se pronunciaron ayer también el grupo municipal del PSOE, cuyo partido tomó la decisión en Madrid, y el grupo municipal del PP, que acaba de salir de La Moncloa. Así, los populares, ya fuera del Gobierno, no ven con malos ojos que se condone la deuda de la Autoridad Portuaria coruñesa. "Todos los gobiernos del Estado anteriores dijeron y mantuvieron que no se condonaría la deuda a ninguna administración portuaria pero este nuevo gobierno ha cambiado las reglas", manifiesta el PP coruñés, que anima a "hacer lo mismo con la Autoridad Portuaria de A Coruña" al tiempo que defiende el acuerdo al que llegó el presidente de la Xunta con el Ministerio de Fomento sin el Ayuntamiento y pregunta si el Concello se va a incorporar a él. Su compañero de partido, Enrique López Veiga, presidente del Puerto de Vigo nombrado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, indicó que, si hay condonación de deuda para A Coruña, Vigo debe recibir una cantidad equivalente para su proceso de "modernización".

El grupo municipal del PSOE, por su parte, se alegra de que "desde el Gobierno de Pedro Sánchez se arbitren soluciones" para hacer viables "infraestructuras estratégicas del Estado en clave puerto". Su portavoz, José Manuel García, considera que esto puede abrir la puerta para "encontrar fórmulas para otras infraestructuras que se encuentran en igual situación". Advierte además de que hay que apurar la constitución de un consorcio con todas las administraciones y vierte críticas contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: "En Valencia fue Ximo Puig el que decidió destinar estos fondos para la comunidad autónoma y el señor Feijóo de momento lo que ha hecho es ningunear al ayuntamiento de A Coruña y poner 20 millones de euros para quedarse con la mitad de los mejores terrenos de la ciudad".

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, opinó con los mismos argumentos que el Gobierno central y alegó que "la UE no permite una condonación de deuda a un puerto" porque "sería competencia desleal para otros puertos". En el caso de Valencia, prosigue, sí se puede porque el Gobierno central pertenece al consorcio. El líder de los socialistas gallegos solo ve posible "estudiar nuevas condiciones para flexibilizar el crédito" en Langosteira, una propuesta netamente económica sin aludir en ella a la revisión de los convenios ni a evitar la operación inmobiliaria de más de cuatro mil viviendas en San Diego.

Quien sí habló de la revisión de los convenios poco después de su nombramiento fue el exalcalde y delegado de Gobierno, Javier Losada, que apoyó revisar el convenio de Xunta y Estado para que lo lidere el Concello y apostó por "reorganizar" el protocolo del Ejecutivo del PP y que la Xunta mantenga su compromiso de invertir 20 millones.

Defensa do Común

La Comisión Aberta en Defensa do Común considera que la condonación de la deuda de Valencia, 350 de los 400 suscritos con el ICO, relega a la ciudad coruñesa "a un papel natural de insignificancia e irrelevancia política en el tablero estatal". Lo consideran una "traición" y un "agravio" respecto a otras ciudades que sí vieron satisfechas sus demandas. Defensa do Común aboga por que sea el Estado el que costee punta Langosteira sin obligar a la ciudad "a desprenderse de patrimonio público". El ente reclama al alcalde, Xulio Ferreiro, que exija "con energía y con la autoridad que le confiere su cargo" la devolución gratuita. Carga contra el PSOE porque, "dando pruebas suficientes de no querer la devolución gratuita, debe decidir cuál es su opción".