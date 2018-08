El PPdeG extiende su demanda para A Coruña a todas las autoridades portuarias gallegas

Los populares gallegos comenzaron por A Coruña y acabaron en todas las autoridades portuarias gallegas. Ayer, tras la presión procedente del alcalde y los empresarios de Vigo, el PPdeG anunciaba consejos extraordinarios en todas las autoridades de Galicia para que el Gobierno de Pedro Sánchez las compense económicamente por la condonación de 350 millones de deuda al Consorcio portuario de Valencia. Al tiempo, los socialistas comparecían en A Coruña para justificar la negativa del Gobierno central por ser una operación "inviable jurídicamente" y tachar de "demagogos" tanto al PP como al Gobierno de Marea Atlántica.

El Ejecutivo central, en una negociación en la que necesitaba de los votos de la Generalitat, aceptó la petición de perdonar 350 millones de deuda al Consorcio Valencia 2007 procedentes de la realización de obras para la celebración de una copa del mundo de vela y las carreras de Fórmula 1. Fue el miércoles pasado. El jueves, el Concello y En Marea demandaban igualdad de trato, y el lunes, la conselleira de Medio Ambiente y virtual candidata a la Alcaldía, Beatriz Mato, hacía lo propio y anunciaba iniciativas en el Pleno municipal y en el del Parlamento de Galicia para la condonación de la deuda coruñesa.

Dos días después, tras arreciar las críticas contra Alberto Núñez Feijóo por parte del Alcalde de Vigo, Abel Caballero, y empresarios de la ciudad, el PPdeG anunció ayer que la iniciativa parlamentaria se extiende a todas las autoridades portuarias de Galicia. El objetivo no solo será "establecer la vía para la liberación de deudas", de 200 millones en el caso de A Coruña por la construcción del puerto exterior, sino también "la compensación de inversiones" como pidió Vigo, incluido el presidente de su Autoridad Portuaria, el popular Enrique López Veiga. Caballero exigió públicamente "por lo menos el doble" para el puerto de Vigo que para el de A Coruña. En un comunicado enviado ayer, el PPdeG solicita la celebración de consejos de administración extraordinarios en las autoridades portuarias (cuyos presidentes nombra la Xunta) para que se dirijan a Puertos con esta demanda.

"No tienen nada que ver"

El PSOE ofreció ayer una rueda de prensa para desarrollar los argumentos ofrecidos por el Gobierno central y asegurar que los casos de Valencia y A Coruña "no tienen nada que ver". El vicesecretario del PSdeG, el coruñés Pablo Arangüena, comparó la financiación de la Marina Real de Valencia con las inversiones en la Expo de Sevilla y los Juegos de Barcelona como "acontecimientos de interés público" frente al objetivo de construir punta Langosteira en el caso coruñés. El político socialista añade que en Valencia hay un consorcio formado por la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento, del que no forma parte el Puerto, "por lo que no existe ninguna condonación a la Autoridad Portuaria".

La secretaria general del PSdeG, Eva Martínez Acón, aseguró que los puertos deben "autofinanciarse de acuerdo a la Ley de Puertos del Estado" y que Europa no permite este tipo de ayudas. El portavoz en el Concello, José Manuel García, reprochó al PP y Marea que hayan gobernado ocho y tres años "sin hacer nada". Apostaron por "revisar las condiciones para devolver el préstamo". Destacaron la importancia de formar un Consorcio entre administraciones en la ciudad, señalando que el PP y Marea "nunca lo quisieron llevar a cabo" [en la propuesta presentada por el alcalde al ex presidente de Puertos, José Llorca, sí se incluía esta entidad].

Respondió a las declaraciones de los socialistas Marea Atlántica, que espera que el PSOE y el Ejecutivo estatal "sean capaces de rectificar" y favorecer la condonación. Opina que estas declaraciones son "decepcionantes" y que el nuevo reglamento de la UE relativo a las ayudas a los puertos sí permite la condonación. "Aquí de lo que estamos hablando es de voluntad política, de estar a la altura de lo que la ciudad espera del Gobierno", abogó.

"Mercado partidista"

El BNG se sumó ayer al cruce de declaraciones para denunciar el "mercado partidista" que, a su juicio, están llevando el resto de partidos. Los nacionalistas manifestaron que las posiciones públicas mostradas en los últimos días reflejan solo "la defensa de los intereses partidarios en función de quién gobierna y quién es oposición en cada turno". Ven "lamentable el espectáculo que se está dando y que desvía el objetivo: la supresión del convenio de 2004, la devolución gratuita de los terrenos portuarios, una vez desafectados, para usos sociales y productivos en beneficio de la ciudad y la construcción del Puerto Exterior a cuenta del Presupuesto General del Estado". Celebraron "irónicamente" el "cambio de opinión" del PP, la "renuncia de Marea a pagar terrenos" y la "indignación" del PSOE con el "agravio a Valencia similar al que mostraron" ante el protocolo de Núñez Feijóo y el exministro de Fomento.