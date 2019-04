Transición Ecológica pide la reasignación de fondos europeos para dragar O Burgo

C. Pardellas

Los eurodiputados Ana Miranda y Miroslavs Mitrofanovs, en O Burgo. C. Pardellas

El Ministerio para la Transición Ecológica ha acabado ya el informe que justifica la reasignación de fondos europeos para cofinanciar el saneamiento de la ría de O Burgo. Fuentes del ministerio avanzaron ayer a este diario que la memoria se había enviado en papel a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda el 15 de abril y que, a partir de su recepción, tendrá que ser este departamento el que tramite la solicitud ante la Comisión Europea.

En este documento, Transición Ecológica, que ha estado en contacto permanente con la Comisión Europea a través de la Dirección General de Medio Ambiente, solicita "la ampliación de los criterios de asignación de los fondos a la depuradora de Santiago" para poder utilizarlos en el saneamiento de la ría, que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental desde septiembre de 2017, y está solo pendiente de completar la financiación para licitar las obras. Esta idea de solicitar los fondos europeos de la depuradora de Santiago, que carece todavía de proyecto, fue anunciada en enero por el director general de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras una reunión con la Xunta en la Delegación del Gobierno, en A Coruña. Para entonces, Morán preveía que la petición se realizase con carácter "inmediato", aunque tres meses después, la solicitud no ha salido de España hacia Bruselas.

La Comisión Europea avanzó a finales de febrero, a preguntas de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que los fondos que no se habían utilizado en la depuradora de Santiago, así como todas las partidas sin ejecutar de este programa, tenían ya un nuevo dueño, el fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La solicitud de Transición Ecológica, sin embargo, insiste en la reasignación de estos fondos destinados a la depuración y el saneamiento. Es un documento que, según fuentes del ministerio, se elaboró manteniendo informada a la Comisión, ya que el dragado de la ría no se ajusta del todo a las condiciones de este programa del programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) al que se había acogido Santiago para la construcción de su depuradora. Otro condicionante entra ahora en escena: la otra parte de la financiación, los otros 24 millones procedían de los Presupuestos Generales del Estado realizados por el PSOE y que no se aprobaron.

La Comisión Europea, en una contestación a Miranda del 10 de abril, explica que el Ejecutivo central no ha presentado ningún cambio en el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que la última modificación la pidió en diciembre de 2018.