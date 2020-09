Sindicatos del 091 exigen al Gobierno que autorice test del Covid a agentes gallegos

Los sindicatos policiales CEP, SUP, SPP y UFP de Galicia se concentrarán esta mañana ante la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense, para protestar por la gestión que desde el Ejecutivo estatal se está haciendo de las medidas de prevención contra el coronavirus en el cuerpo de la Policía Nacional. Las centrales sindicales denuncian que el Estado no realiza ningún test a los agentes de Galicia pese a las continuas reclamaciones que en los últimos meses han hecho sus representantes a los mandos policiales.

Las quejas, resaltan los sindicatos, se han acentuado con motivo del conocimiento de un reciente brote de Covid-19 que afecta, según revelaron los resultados de unas pruebas hechas en un centro privado, a siete miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo, y que se ha extendido a sus familias, con el resultado de 28 personas aisladas. Las centrales señalan que los responsables de la comisaría de Vigo y de la UIP no adoptaron las medidas preventivas necesarias, entre ellas la realización de test serológicos, a pesar de que dos agentes de un grupo de 32 efectivos habían regresado a Galicia de una intervención en Madrid con síntomas de un posible contagio. Esos policías, añaden los sindicatos, se reincorporaron para continuar con sus servicios habituales en Vigo, incluso mezclándose con otros compañeros, "con el consiguiente peligro de extensión del contagio".

"Es un nuevo atropello de la Administración del Estado y de sus responsables para con los policías nacionales, sus familias y los ciudadanos gallegos. Un atropello que se suma al del ministro del Interior cuando se niega a firmar un convenio con la Xunta para que el Sergas realice pruebas test PCR a todos los agentes de Galicia", denuncian los sindicatos.

Los representantes de los trabajadores califican de "nefasta" la gestión de las medidas de prevención del Covid en el cuerpo policial en Galicia y se quejan de que aunque existen alrededor de 200 test serológicos en la comisaría de A Coruña y de que hay personal sanitario propio no se han llevado a cabo. "No nos han dado ninguna explicación sobre por qué no se emplean estos test", destacan fuentes de SPP, que añaden que hoy entregarán escritos de denuncia sobre la situación actual a la Delegación del Gobierno, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, la Xunta, al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la Defensora do Pobo y a la Fiscalía Superior de Galicia.

Las centrales pretenden también trasladar el asunto al Comité de Seguridad y Salud Laboral para que se investigue y se adopten "las medidas que correspondan dentro de sus ámbitos competenciales", al interpretar que la "inacción" que denuncian pueda tratarse de una "imprudencia". "Esta situación de riesgo en Vigo se puede dar en otro lugar, según la movilidad de las unidades de intervención, por lo que no entendemos por qué la Policía Nacional no hace pruebas cuando sí se han hecho en el cuerpo de Bomberos o en la Policía Local", apuntan desde el SPP.

Los sindicatos quieren transmitir directamente sus protestas al delegado del Gobierno, Javier Losada, a quien han pedido al menos dos reuniones en los últimos meses y no han obtenido respuesta. Fuentes de la Delegación indican que analizarán las solicitudes de las centrales. "Si la Dirección General de la Policía Nacional no quiere firmar el protocolo con el Sergas, que es necesario para hacer los tests, pese a que tiene medios propios adquiridos a Madrid y que puede repartir en Galicia, pensamos ya que el problema es de carácter político", comentan fuentes del sindicato CEP.