"Esta ópera es muy especial, el original, el libreto y la música son coruñeses"

El Profesor Violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Gabriel Bussi, compuso la música de la adaptación operística de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, que estrena uno de sus fragmentos cantados y a piano hoy a las 20.00 en el Teatro Rosalía.

¿Qué van a encontrar los asistentes en este primer acercamiento a La Tribuna?

Es un proyecto muy especial y que aún va para largo, porque tenemos proyectada una ópera entera sobre la obra. Javier Ozores tuvo la idea, ya hace tiempo, de pasarla a ópera. Creó un libreto entero, lo pasó a verso, reunificó escenas... Yo hice una partitura entera sobre ese libreto.

¿La partitura se basó en el libreto, más que en la obra original?

Sí, la música se basa en el libreto. Es una interpretación de la novela, pero mantiene su esencia, es muy fiel a La Tribuna. Mantiene los temas principales: La heroína, Amparo, la tabaquera, queda embarazada y el amante la deja, pero ella sigue luchando por su dignidad y por los derechos de las tabaqueras. Es un tema de relevancia. La tabacalera fue muy importante en A Coruña como inicio de la época industrial, el surgimiento del proletariado, la clase trabajadora...

O la lucha por los derechos de la mujer.

Sí, me gusta decir que esta ópera tiene un acto más de las normales. En las óperas, normalmente, cuando el amante acaba con ella, ella se acuchilla, se canta mísera y acaba la ópera. Aquí, él la deja, pero después hay un acto en el que él no aparece y ella sigue luchando. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, es algo muy moderno para esos tiempos. Emilia Pardo Bazán fue toda una figura, fue la primera catedrática, dejó al marido, no se dejó estigmatizar.

Siguió siendo notable por sí misma.

Sí, siguió consiguiendo puestos y cátedras, jugando un papel en la sociedad. Lo de mañana será un bombón, vamos a estrenar escenas con canto y piano. Hay tres cantantes, Maite Alberola, Clara Jelihovsky y Pedro Quiralte. que van a cantar tres papeles de la ópera. No va a ser actuado, solo cantado. y con piano Será un plato de presentación fuerte para la sociedad y para los responsables de las instituciones, a ver si conseguimos financiación para estrenar la ópera entera. Es una ópera a nivel de Galicia como no se han hecho aquí.

¿En qué sentido?

Es una ópera en tres actos, extensa y ambiciosa, y que requiere de una plantilla orquestal grande, de varios cantantes y coros. No hay ópera gallega así. El original literario es de A Coruña, el libreto también y la música también. Eso es muy especial, no se suele dar algo así ni a nivel internacional. La idea es llevarla a casas de óperas de fuera. La información, para quien le interese, está en operalatribuna.com.

¿Se sienten optimistas con respecto a conseguir financiación?

Hace un año pintaba bien, me manifestaban de parte del Concello total apoyo, había planes concretos de hacerlo. Hay que entender que el contexto ahora es el que es, y una ópera requiere organización de un año y medio, lo que ahora es complicado. Hay que invertir dinero en producción, y en este contexto de inseguridad, entiendo que no podemos exigir ese compromiso, por eso vienen bien estas actividades, para mantener la obra caliente.