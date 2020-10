Incumplimientos de los términos del concurso

Copasa, que concurrió con Geseco y Setec Building, a la licitación del contrato de la recogida de la basura, recurrió en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la desestimación de que Cespa fuera excluida del concurso. El Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia rechazó su recurso sin analizar los incumplimientos de las condiciones del concurso que había apreciado y sobre los que ahora intenta que se pronuncie el Superior de Galicia.

Entre ellos figuran la modificación del horario fijado para la recogida de vidrio puerta a puerta en la zona de máxima concentración hostelera en el centro, la inclusión de una parcela para sus instalaciones que no cumple las condiciones exigidas y la oferta de unos camiones que tampoco se adecuan a los requerimientos del concurso. Los terrenos que Cespa propuso para ubicar sus instalaciones no tienen la condición de solar por carecer de frente a la vía pública, según el recurso de Copasa, por lo que las edificaciones existentes están fuera de ordenación y no se podría ampliar la marquesina que cubriría las terminales de carga de los camiones de la recogida.