Rey se muestra "razonablemente satisfecha" con el presupuesto pero reclama su mejora

Las partidas destinadas a la ciudad en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hacen que los socialistas coruñeses se muestren "razonablemente satisfechos", según manifestó este jueves la alcaldesa, Inés Rey, quien destacó que aparecen fondos para actuaciones "importantes para la ciudad como el dragado de la ría de O Burgo y la estación intermodal", de las que dijo que son "dos demandas históricas que por fin tienen una traslación real a los presupuestos". La satisfacción de Rey contrasta con la opinión de los tres grupos de la oposición, que denunciaron las destacables ausencias en el proyecto presupuestario.

También la alcaldesa se pronunció sobre esas obras excluidas, ya que matizó que su juicio positivo sobre las cuentas "no quiere decir que no haya partes que no sean mejorables", ya que recordó que el documento presentado debe ser debatido a partir de ahora en las Cortes . "Esperamos que en todo el trámite que le espera hasta su aprobación se puedan introducir mejoras y completar el esfuerzo inversor del Estado con A Coruña", declaró Rey.

Sobre la reunión con todos los grupos municipales que el PSOE prometió convocar para reclamar al Gobierno las infraestructuras pendientes, la regidora recordó que se han celebrado ya varios plenos con este objetivo y en los que hubo un acuerdo unánime, pero que admite que esas peticiones se reflejen en un "documento definitivo".

"Son un ninguneo histórico para la ciudad y una humillación para la alcaldesa de su propio partido", proclamó sobre el proyecto presupuestario el concejal y presidente local del PP, Martín Fernández Prado, quien recordó el acuerdo alcanzado en el pleno de marzo por todos los grupos municipales sobre las demandas históricas de la ciudad. "¿Qué hizo con ese acuerdo, se lo envió a alguien del Gobierno?", se preguntó Fernández Prado, quien criticó la falta de fondos para Alfonso Molina, el Vial 18, el puente de A Pasaxe o la cuarta ronda.

También resaltó que se acaba de firmar un acuerdo para los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona y que los de A Coruña no figuran en el presupuesto, al igual que la condonación de la deuda del puerto, que sí aparece para el de Valencia, por lo que afirmó que el Gobierno "continúa con su discriminación hacia nuestra ciudad mientras premia a otras comunidades por intereses políticos".

Sobre la inversión que figura para la intermodal, Fernández Prado dijo que "sería el colmo que no la incluyesen para 2021 más cuando la alcaldesa y el delegado del Gobierno anunciaron su licitación hace año y medio" y añadió que las prioridades del Gobierno socialista "no son ni A Coruña ni Galicia, sino premiar a los independentistas y a los populistas".

Para la portavoz de Marea Atlántica, María García, los Presupuestos del Estado "son un nuevo insulto para A Coruña", de la que consideró que es "el pulmón social y económico del país y lo único que recibe es maltrato". García anunció que su grupo reclamará a la alcaldesa la convocatoria del pleno apoyada por todos los grupos para abordar las actuaciones pendientes en la ciudad porque "A Coruña tiene que hacerse escuchar, con una voz unánime".

La portavoz de Marea mostró su indignación porque se condonen 400 millones al Puerto de Valencia "para una deuda surgida de los excesos de la Copa América y la Fórmula 1, mientras se pretende que A Coruña pague al completo el endeudamiento de las obras del puerto exterior", pese a que la alcaldesa prometió reclamar una solución semejante. También reprochó la ausencia de grandes inversiones ferroviarias, incluida la conexión con punta Langosteira, y que para la mejora de la línea con Ferrol solo aparezcan 128.000 euros, lo que calificó de "toda una tomadura de pelo".

El BNG definió las previsiones inversoras del Estado para la ciudad como "decepcionantes y totalmente insuficientes", ya que estima que "destacan más por las ausencias, clamorosas, que por su contenido". Los nacionalistas calificaron de "raquítica" la partida de 10.000 euros para el enlace ferroviario del puerto exterior y pusieron de relieve que no se consignen fondos para los próximos años, a lo que añadieron que la mejora de la línea con Lugo no figura y que para la de Ferrol se destinan 128.000 euros.

"El proyecto de presupuestos dista mucho de cumplir con los mínimos exigibles para que el BNG lo pueda apoyar", manifestó su portavoz municipal, Francisco Jorquera, quien anunció que su formación presentará enmiendas para mejorar las partidas destinadas a la ciudad para conseguir logros como la rebaja de los peajes en la AP-9 y que también trabajará en el Concello para que haya una postura política común sobre las reivindicaciones al Estado.

"Pese a que el Gobierno Local es del mismo color político que el Gobierno central, hay una desatención clara a demandas compartidas por toda A Coruña", destacaron los nacionalistas.