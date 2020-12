O sociólogo Manuel Monge, ex presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica presenta o libro Os restos do franquismo en Galiza na Asociación Cultural Alexandre Bóveda ás 19.30 horas. A obra recolle os máis de 600 símbolos franquistas que seguen aínda presentes nos rueiros de 87 concellos galegos, transcorridos 13 anos da aprobación da Lei de Memoria Histórica, distinguindo entre nomes de rúas, retratos, distincións de alcalde honorario, fillo adoptivo ou predilecto, medallas, nomes de centros, monumentos ou placas. No caso do termo municipal coruñés, son 102 os símbolos que seguen presente, ademais dos 36 da Deputación.