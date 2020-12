¿Cree que se respetan más ahora los Derechos Humanos (DDHH) que antes?

Cuando la Declaración de Derechos Humanos empieza a andar en 1948, la pretensión es establecer unos derechos universales para todas las personas. Hoy la sociedad ha experimentado importantes transformaciones, se ha intensificado el proceso globalizador, se ha disparado el cambio climático, han aparecido nuevos factores en el panorama internacional, se recrudecen los movimientos migratorios, las empresas abren cada vez más áreas de nuestras vidas para obtener más beneficios, y en este contexto podríamos decir que la declaración se podría completar con unos derechos que se llaman emergentes: derecho al agua, derecho de los pueblos indígenas, derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, la declaración se mantiene tan necesaria como el primer día y aunque los nuevos derechos deben abrirse paso, la declaración es más necesaria que nunca porque los estados deben cumplir y hacer cumplir los DDHH. Muchos se vulneran en el mundo actual de manera sistemática y por eso, el objetivo que tenemos los activistas de derechos humanos es procurar que las políticas de los gobiernos, la práctica empresarial y cualquier otro sistema de poder ponga los DDHH en el centro. Acabo como decía Nelson Mandela: ‘siempre parece imposible hasta que no se hace’.

En una ciudad como A Coruña, ¿también se vulneran los DDHH?

Algunas personas podrían pensar que no, pero nada más lejos de la realidad y podemos poner algunos ejemplos: cada vez que una persona sufre violencia de género o discriminación por género se vulneran los derechos humanos. Cada vez que se niega una vivienda a una persona que no puede acceder a ella, cuando se niega a un inmigrante su derecho a la igualdad, cuando se venden armas a países que pueden cometer violaciones del derecho internacional humanitario, si una empresa paga sueldos míseros a sus empleados o cuenta en su cadena de suministros con empresas que infringen gravemente los derechos laborales, cada vez que uno de nuestros mayores no recibe en la residencia la asistencia sanitaria a la que tiene derecho. Si un niño o una niña sufre acoso escolar se vulneran los derechos humanos.

En el grupo local, ¿cuáles son las líneas de trabajo?

Amnistía Internacional rara vez realiza asistencia directa a las personas que ven vulnerados sus DDHH, porque no podría asumir una labor tan ingente. Su forma de actuar es otra: realiza informes sobre esas vulneraciones y los hace públicos, conmina a los gobiernos para que haga valer los DDHH, protege a los defensores, realiza acciones de concienciación tipo manifestaciones, conciertos, exposiciones… y en el grupo local hacemos todo esto en el ámbito local y en relación con instituciones locales: concellos, Deputación... Y toda esta actividad la desarrollamos respecto de las vulneraciones de DDHH que se producen diariamente en el mundo y también en A Coruña.

¿Cómo será el acto del 10 de diciembre?

Para conmemorar el 72 aniversario de la declaración vamos a realizar un recital poético-musical a las ocho de la tarde, en el salón de actos del edificio de Sindicatos, en Alfonso Molina. En el acto vamos a comentar los casos de unas cuantas personas, este año, en concreto de Arabia Saudí, Argelia y Colombia que están encarceladas o en peligro por defender los derechos de las mujeres, informar sobre las protestas ciudadanas o defender el medio ambiente respectivamente, respectivamente. En el acto van a participar unas poetas como Olga Bufé o Cristina Patiño, Simón Gallego o Mercedes Queixas y habrá una parte musical con Laura Viana, José Luis Yepes y Xosé Taboada.