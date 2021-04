Tras la dimisión de Rómulo Sanjurjo, Bettina Kohlhaas, se hará cargo de la dirección del área de Cultura, un departamento que depende directamente de Alcaldía, tras la remodelación del Gobierno local hace cinco meses. Kohlhaas compatibilizará su nuevo puesto con el cargo que tenía hasta ahora, el de directora del teatro Colón.

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Me encantan los retos y me siento muy honrada por la confianza depositada en mí para afrontar este. Llevo vinculada a la realidad cultural de A Coruña casi veinte años. He tenido la gran suerte de vivir una de las experiencias más enriquecedoras que un gestor cultural pueda imaginar como por ejemplo, dirigir el Fórum Metropolitano. Trabajé en el Consorcio para la Promoción de la Música, en el gabinete de prensa del festival Mozart, como responsable de cultura de la Fundación Barrié y como asesora cultural durante muchísimos años y, en este proyecto pionero de gestión compartida entre administraciones que es la dirección del teatro Colón. Es una aventura apasionante reflotar un teatro tan arraigado en la ciudad. Me siento especialmente orgullosa de este proyecto porque yo creo que la clave en el ámbito de la cultura es la colaboración, tener un objetivo común y trabajar por la ciudad.

Llega a este puesto en plena pandemia, aunque ya con posibilidad ya de acometer proyectos.

Es un doble reto. Hemos pasado por momentos extremadamente difíciles y la alcaldesa [Inés Rey] asume Cultura en primera persona consciente de la necesidad del sector y lo que ello implica. Inés Rey es una persona muy comprometida con la cultura de esta ciudad y, durante la pandemia, así lo ha demostrado liderando todas las iniciativas de ayuda a este sector. Es un momento en el que las emociones están a flor de piel, la necesidad es grande, el sector está muy tocado y es necesario volver a la normalidad y a tener ilusión y hacerlo a través de un lenguaje tan universal como es el de la cultura. En estos tiempos de pandemia, la solidaridad entre el sector, los artistas, promotores y entes públicos ha sido muy importante. Había artistas que actuaban incluso teniendo pérdidas y la gente respondió. Eso te da una visión de la importancia de la cultura. Es un reto difícil, importante y lo veo como una oportunidad para visibilizar todo el esfuerzo.

El cultural es un sector que tiene también mucho peso económico en la ciudad, ¿ se centrarán en los artistas y trabajadores locales?

Es un sector económico importantísimo y de enormes posibilidades turísticas, prueba de ello es nuestro patrimonio arqueológico, único en el mundo. Además, en A Coruña, no solo tenemos mucho talento sino que tenemos unas infraestructuras impresionantes, hemos sido pioneros en muchas aspectos, con los museos, las bibliotecas... El patrimonio es importantísimo y no lo podemos perder de vista. Durante la pandemia, la política cultural se ha centrado, sobre todo, en responder y en dar salida al artista local y los hemos priorizado en nuestras programaciones, también con el Presco, y seguiremos haciéndolo.

¿Qué pasará con el Colón?

Por ahora, voy a continuar con mi labor en el teatro porque en esta situación tan compleja, me siento en la obligación moral de dar respuesta a la programación inminente.

¿Es pronto para preguntarle qué ideas tiene para la programación?

Tenemos que entenderlo como un proyecto global. Tenemos la suerte de contar con el IMCE, y con toda la red de recintos, pero tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla la pandemia y con qué regulaciones y restricciones contamos una vez que se levante el estado de alarma. Tendremos que actuar con responsabilidad y con criterio. Defiendo todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años en el Ayuntamiento y que es algo que define nuestra identidad cultural, creo que tenemos que enriquecerlo y seguir trabajando para seguir siendo un referente, para eso hacen falta ideas y proyectos. Yo creo que las fiestas deben ser un espacio de respiro y de reencuentro.

Después de casi veinte años de trabajo en entes culturales de la ciudad, ¿cómo ve el momento actual, qué salud tiene el tejido cultural?

La pandemia ha sido un hachazo y estamos en una situación de guerra, sanitaria, pero de guerra. A Coruña tiene una oferta cultural espectacular. Prueba de ello es que, antes de la pandemia, nos ha pasado que hemos programado el mismo día en el Palacio de la Ópera, en el Rosalía, en el Colón y en el Coliseum, y hemos llenado todos los recintos. Hay oferta, hay público y hay cultura y nivel. Yo creo que su salud es muy buena. En este punto, tenemos que devolverle la ilusión a la gente, aunque suene un poco manido, pero es que todo el mundo tiene ganas de trabajar, de visibilizar, de ver, de consumir, de colaborar y comunicar. Tenemos mucho que ofrecer y tenemos que dar pasos para poder volver a vivir todo esto.

La dimisión de Sanjurjo, a Pleno

Tanto Marea Atlántica como BNG pedirán explicaciones al Gobierno local por la dimisión del exdirector del área de Cultura Rómulo Sanjurjo, tan solo cinco meses después de su nombramiento. El PP criticó ayer el “caos” existente en el área de Cultura, después de que la alcaldesa, Inés Rey, decidiese quitarle las competencias a Chero Celemín y asumir ella directamente este departamento. Marea considera que el área está, desde entonces, “descabezada”, ya que carece de Concejalía propia. El BNG cree que esta conducta “errática” se debe a que el Gobierno local carece de “proyecto cultural” para la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, defendió ayer que la dimisión de Sanjurjo se había debido a “motivos estrictamente personales” y que Bettina Kohlhaas con su “dilatada trayectoria” asumía el reto “con mucha ilusión”.