El Concello publicará hoy un bando municipal para regular las celebraciones y actos permitidos durante las fiestas de San Juan de este año, en las que no se podrán encender hogueras. La alcaldesa, Inés Rey, justifica en el texto que estas medidas se imponen porque “aún persiste la necesidad de limitar las actividades que representan más riesgo de contagio del COVID-19”. Por ello, San Juan se celebrará en los barrios, como el año pasado, lo que implicará el cierre de las playas de la ciudad, que deberán quedar vacías a las nueve de la noche. No se podrán hacer hogueras en ningún espacio público de la ciudad ni podrá haber música en vivo. Tampoco se autorizará el cierre de las vías públicas, con el fin de evitar que se produzcan reuniones de un número excesivo de personas.

Sardiñadas, churrascadas o similares sí se podrán celebrar en espacios de titularidad pública el 23 de junio, aunque será preciso que los organizadores presenten una declaración responsable por escrito al Ayuntamiento manifestando que cumplirán los requisitos para desarrollar la actividad e identificando a dos mayores de edad con todos sus datos de identidad y contacto. La declaración podrá presentarse a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en los registros municipales, previa cita, siempre con al menos 24 horas de antelación.

El bando señala no obstante lugares donde no estará permitido hacer churrascadas o sardiñadas ni instalar parrillas: el trazado del oleoducto que recorre la ciudad, el parque de Bens, el monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de As Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules, incluido el merendero de As Lapas. Tampoco podrá haber reuniones gastronómicas de este tipo en zonas forestales o bajo árboles de parques y jardines. Los servicios de seguridad podrán designar alguna otra zona de la ciudad, según los criterios de protección de personas y bienes públicos.

El apartado de Seguridad Ciudadana de la página web del Concello contiene consejos y recomendaciones relativas a la seguridad de las actividades en San Juan. Además, será obligatorio limpiar los lugares en los que se instalen las parrillas y el resto de elementos utilizados para hacer churrascadas o sardiñadas. Policía Local, Bomberos, Urgencias y Protección Civil velarán por el cumplimiento de las medidas que recoge el bando municipal. Las infracciones de las normas locales, autonómicas y estatales serán denunciadas, tramitadas y sancionadas conforme a las leyes.