El cómico Josema Yuste interpretará el próximo sábado, en el Teatro Colón, una versión adaptada por él de la comedia Sé infiel y no mires con quién, estrenada como Not Now, Darling en Reino Unido en 1967 y que ha tenido múltiples versiones. Además de Yuste, se subirán al escenario otros ocho actores, entre ellos Teté Delgado, Santiago Urrialde y Esther del Prado. La obra tendrá dos pases, a las 18.00 y 20.30 horas.